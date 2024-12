Cum arată vila de la Snagov a lui Serghei Mizil. Este estimată la aproape un milion de euro!

Serghei Mizil, una dintre cele mai carismatice personalități din România, impresionează nu doar prin poveștile sale savuroase, ci și prin stilul său de viață extravagant. Iată cum arată vila în care locuiește Serghei!

Omul de afaceri locuiește într-o vilă spectaculoasă, situată pe malul lacului Snagov, care reflectă perfect gusturile sale rafinate și dorința de a trăi confortabil. Această proprietate de lux, estimată la aproape un milion de euro, este o dovadă clară a succesului financiar și a atenției pe care Serghei o acordă fiecărui detaliu.

Vila, amplasată într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale țării, se remarcă prin dimensiunile sale impresionante și prin designul său modern. Cu o vedere spectaculoasă către lac, reședința este concepută pentru a găzdui nu doar familia, ci și o mulțime de prieteni care îi trec pragul. Camerele pentru oaspeți, spațioase și elegant decorate, sunt întotdeauna pregătite pentru cei care participă la petrecerile memorabile organizate aici, petreceri care durează adesea până în zori.

„Vastele mele proprietăți… asta e familia mea, fiecare are vila lui, cu propria curte. Trei case una lângă alta. O casă ca asta cred că se vinde undeva la 800.000-900.000 de euro. La asta s-a consumat multă băutură.

Am făcut-o așa mare, pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare”, a transmis Serghei Mizil.