Cum au ajuns să „divorțeze” Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu. Soția prezentatorului a lămurit toată situația

Cristina Șișcanu (39 de ani) și Mădălin Ionescu (53 de ani) s-au căsătorit în urmă cu 13 ani și au devenit părinții unei fetițe pe nume Petra. Deși mariajul lor a fost tot timpul în atenția cârcotașilor, de data aceasta, soția prezentatorului a dat de înțeles că relația cu partenerul ei nu se îndreaptă pe drumul cel bun.

Cristina Șișcanu a devenit destul de activă pe social-media, iar internauții nu au putut trece cu vederea una dintre postările acesteia. Mesajul transmis de soția lui Mădălin Ionescu a fost interpretat în mai multe feluri, lucru care a stârnit îngrijorarea fanilor săi.

Recent, Cristina Șișcanu și-a pus pe gânduri comunitatea de pe rețelele de socializare. Soția lui Mădălin Ionescu a publicat un video în care ar fi dat de înțeles că este pe punctul de a face o schimbare importantă în viața sa. Mai exact, să se despartă de soțul ei și să se mute din căminul conjugal.

”Nu știu ce să fac mai întâi. M-am apucat de 100 de lucruri o dată și încă n-am dus la bun sfârșit niciunul, pentru că este ceată în mintea mea. Nu știu care ar avea prioritate, pentru că toate sunt importante. Aș fi vrut să fac mai întâi bagajele. Mai am de făcut și de dat niște mail-uri, deci sunt copleșită. Să-mi iau inima în dinți. Vă rog frumos, am nevoie de susținerea voastră, îmbărbătați-mă. O să-mi ia vreo 3 zile cred, să pun la punct. Acum o să încep să scot haine, să le sortez și să le pun la spălat. Mă rog, astea sunt niște genți pe care le pregătesc să le duc sus în dressing. O să am de curățat și niște genți pe care le-am tot folosit”, a spus Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.