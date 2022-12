Cum au trăit vedetele noastre Revoluția din 1989. Ce făceau pe data de 22 decembrie, în urmă cu 33 de ani

Revoluția care a avut loc în 1989 în România a marcat mii de vieți, chiar și pe cele ale vedetelor autohtone. Acest eveniment a lăsat urme adânci în mintea lor, iar acum și-au adus aminte cu greu despre ce au trăit în acea perioadă.

Elena Udrea avea 15 ani când a ieșit în stradă la Revoluția din 1989

Chiar dacă acum sunt cunoscute de întreaga lume, la acea vreme, vedetele noastre au ieșit în stradă ca orice alt român și au trăit cu teamă toată acea perioadă. Unele dintre ele au povești extrem de interesante despre Revoluția din 1989. De exemplu, Elena Udrea a ieșit în Piața Dacia din Buzău, chiar dacă atunci era minoră și avea doar 15 ani.

„Eu sunt dintre aceia care au crezut în Revoluţie.În zilele acelea, începând cu 22 decembrie, am ieşit în Piaţa Dacia unde pe la ora 15.00 se adunaseră mulţi oameni. S-au auzit împuşcături. Mai târziu, pe la 18.00-19.00, s-au auzit împuşcături şi la Lumea Copiilor.

Se făceau coloane pentru plecarea spre Bucureşti. (…) Nu m-au acceptat, eram o fată de 15 ani, au considerat că nu pot ajuta cu nimic. Pe bună dreptate. Când am plecat spre casă, am coborât la alimentara de la subsolul magazinului Dacia.

Aveau brânză de burduf şi cârnaţi olteneşti. La liber, fără coadă. Mi s-a părut extraordinar.(…) Am ajuns acasă şi am pregătit pachete cu sandwich-uri şi ceai fierbinte pentru soldaţii şi voluntarii care asigurau paza diverselor instituţii de stat buzoiene.

Îmi amintesc cum în faţă clădirii Poştei Române, un fel de Palatul Telefoanelor, era o baricadă. Am ridicat mâinile pline de sacoşe şi am început să strig către soldaţi nu trageți!”. Pare hilar acum, nu-i aşa?”, a scris ea pe blogul personal.

Mihaela Rădulescu a lucrat în Guvern după Revoluție

Cu Mihaela Rădulescu au circulat mai multe fotografii din acea perioadă, în mediul online. Pe acea vreme, vedeta arăta total diferit, având părul blond și scurt. Într-una dintre imagini, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. apare alături de un sicriu, iar în alta avea un pistol în mână.

Aceasta se afla în subsolurile fostului Comitet Central al PCR. De altfel, ea a afirmat că la acea vreme se simțea ca un super-erou și a vrut să devină lider. Totodată, prezentatoarea Tv a ajuns să lucreze în cadrul Guvernului pentru că s-a făcut remarcată la Revoluție. Mihaela Rădulescu ajuta chiar și la traducerile în franceză și engleză pentru jurnaliștii de peste hotare.

„La Revoluție eram blondă, tunsă periuță. Da, sunt şi în această poză. Pistolul, căci bănuiesc că vă interesează cel mai mult, e un TT rusesc, pe care l-am primit « obligat-forţat» la intrarea în CC. Măcar eu aveam habar de utilizarea unei arme, făceam tir pe vremea aceea, la Poligonul Tunari. N-am tras nici un foc.

Aşa cum l-am primit (adică încărcat), aşa l-am predat. (..) Nu m-am luat niciodată în serios în rol de « revoluţionară», nu mi-am cerut drepturi, nu am fost activă în nicio organizaţie de profil. Aveam 20 de ani şi trăiam o aventură pe viaţă şi pe moarte, cu mintea (şi freza) de atunci”, declara aceasta în 2003, în cadrul unui interviu.

Dan Negru a trăit cu teamă în 1989

Dan Negru se afla în Timișoara în timpul Revoluției din 89. Celebrul prezentator a mărturisit într-un interviu faptul că a trăit cu teamă toată acea perioadă.

„Stația de tramvai unde așteptam tramvaiul să merg spre casă e chiar lângă casa lui Tokes (pastorul Laszlo Tokes, «scânteia» care a aprins evenimentele din Timișoara – n.r.), așa că am văzut începutul din 15 decembrie. Apoi am fost un mare fricos și de fiecare dată când începea să se tragă fugeam din piață. Am fost acolo zi de zi, dar am fost printre cei fricoși.

Nu mă interesează să dau timpul înapoi. Mi-a plăcut «excursia» mea așa cum a fost ea. Nu aș vrea alta. Profesional, câștigul e că în cei 29 de ani am construit împreună cu mulți alții un sistem media liber. Referitor la plecarea din Timișoara la București, nici azi nu știu dacă am făcut bine sau nu…”, a declarat Dan Negru pentru Unica.

Andreea Marin a aflat de la Radio de Revoluție

Pe data de 22 decembrie 1989, Andreea Marin se afla într-o tabără de matematică la Piatra Neamț. „Zâna suprizelor” a aflat de la Radio Europa Liberă despre Revoluție.

„Coincidenţa face ca, 22 decembrie, ziua în care eu am aflat de Revoluţia din ţara noastră, să fie chiar ziua mea de naştere. Mă aflam într-o tabară de matematică la Piatra Neamţ, eu fiind din Roman, din ţinutul lui Creangă.

Eram cazaţi, noi „matematicienii” liceului în care eram boboc, într-o clădire, din câte îmi amintesc, mai veche, cu un pod în care în acea zi se adunaseră câţiva dintre cei ce-mi erau prieteni buni şi ascultau Radio Europa Liberă.

Am intrat şi eu pâş-pâş. Mi s-a facut semn să păstrez tăcerea, şi am ascultat cu curiozitate una din vocile ce-mi erau foarte familiare, pentru că ai mei aveau un obicei acasă, în a asculta acest post, de ani buni”, a povestit Andreea Marin.

Mircea Radu avea 21 de ani la Revoluția din 1989

Mircea Radu avea 21 de ani când a început Revoluția. Cunoscutul prezentator de la „Din dragoste” se pregătea atunci pentru Universitate, iar mama unuia dintre prietenii săi i-a îndemnat să stea acasă pentru că în centrul Capitalei era „prăpăd”.

„Zgomotul își făcea loc printre sunetele din subteran înlocuindu-le și acoperindu-le treptat. A devenit vuiet. Un vacarm în care se strigau lozinci anti. Au urmat imaginile – în dreptul Restauratului Grădinița, dintr-un trotuar pe altul al Bulevardului Magheru, formațiuni de luptă, în gardă, cu arme, scuturi și căști albe pe cap – nu mai văzusem așa ceva niciodată, nici nu știam că există, erau români?- față-n față cu câteva zeci de oameni, nu mulți, care strigau „Jos Ceaușescu!”, a scris acesta pe blogul său.

Adrian Găzdaru era la muncă atunci când a început Revoluția

Începutul Revoluției l-a prins pe Adrian Găzdaru la muncă, organizând un spectacol pentru una din casele de cultură. Fostul manager „Excelsior” era la început de drum în carieră și nu plecase încă din orașul natal, Brăila. Pe 21 decembrie 1989, artistul era doar un adolescent în vârstă de 21 de ani.

„Aveam 21 de ani atunci. Revoluția m-a prins când lucram la un spectacol la o casă de cultură a institutului de construcții. Ne-a sunat cineva în timp că eram la repetiții, pe telefonul fix, nu existau mobile pe atunci, și ne-a spus că a început Revoluția și la Brăila. Au început să se distribuie arme și pe la poliție, că a ieșit armata și au fost mobilizate gărzile patriotice”, a mărturisit el pentru Cancan.

Simona Florescu și Ion Dichiseanu au fost în pericol la Revoluție

Simona Florescu nu a dus lipsă de nimic pe vremea lui Ceaușescu. Spre deosebire de mulți români, artista avea o situație financiară bună, însă și-a dorit să fie prezentă în Piața Universității alături de regretatul ei soț, marele Ion Dichiseanu. Cântăreața a făcut acest lucru din empatie pentru conaționali.

„Este adevărat că, la momentul acela, noi aveam o situație foarte bună și nu duceam lipsă de nimic, dar, plecând în turnee prin țară, cunoșteam realitatea. Acolo ne loveam de sălile de spectacol care erau neîncălzite (când cântam, era atât de frig încât ne ieșeau aburi din gură). Când circulam cu trenul, era frig. În hoteluri, ne încălzeam cu aerotermele, așternuturile erau murdare.

Vedeam lipsa de mâncare din magazine, din restaurante. Vedeam oamenii transfigurați de supărare, de lipsuri, de griji, deși toți aveau atunci un loc de muncă asigurat, toți aveau un acoperiș deasupra capului. Existau posibilități financiare și o oarecare egalitate financiară. Ei bine, frigul din case, lipsa de mâncare, toate acestea ne-au determinat să ieșim în stradă și să luptăm pentru poporul român”, a declarat aceasta pentru Cancan.

Tot Simona Florescu a mărturisit pentru Cancan faptul că soțul ei era pe cale să fie rănit, clipă în care ea s-a speriat teribil și a crezut că nu va scăpa cu viață.

„Ne-am luat amândoi de mână și am ajuns în Piața Universității exact atunci când intrase o mașină și strigau (cei din vehicul): «Noi suntem cu voi». Au reușit să pătrundă, prin mulțime, la Universitate și când au coborât, au început să tragă în oameni. Era și armata acolo, erau pe Intercontinental, peste tot.

Armata înconjura totul. Au început să tragăși unii și alții. Noi eram în față pentru că, la un moment dat, oamenii l-au recunoscut pe Dichi (Ion Dichiseanu, n.r.) și au strigat «Maestre, sunteți primul pe scenă, haideți în fruntea maselor» Atât i-a trebuit.

Bineînțeles, când au început să tragă, au început toți să fugă. La un moment dat, Dichi s-a împiedicat. Noroc că l-am ținut bine de mână că putea să fie călcat în picioare de mulțime. A reușit să se ridice, dar a fost atins de gloanțe! O elice a trecut pe lângă piciorul lui, i-a străpuns pantalonul și i-a atins piciorul. Armata începuse să dea cu gaze lacrimogene. Efectiv am văzut moartea cu ochii”, a mai mărturisit solista pentru noi.

Adi Cristescu a trăit în teroare în 1989

Începutul Revoluției l-a prins în timp ce juca fotbal în fața blocului. A văzut un elicopter care zbura deasupra lui și distribuia manifeste comuniste care aveau scopul de a dezinforma populația. Artistul avea doar 8 ani atunci și nu prea înțelegea ce se petrece, însă și-a dat seama că urma să se întâmple ceva rău.

Este vorba despre Adi Cristescu, artistul al cărui tată a ieșit în stradă protestând împotriva regimului ceaușist. Unul dintre cele mai tensionante momente prin care a trecut acesta în acea perioadă, a fost cel în care un glonț a intrat în apartamentul vecinei. Cântărețul a avut norocul de a nu fi lovit și nici apropiații lui nu au fost afectați, din fericire.

„Teoretic, nu m-am temut pentru viața mea deoarece nu am fost în piață în zilele de 21 sau 22 decembrie, care au fost cele mai grele, dar, practic, în apartamentul vecinei de lângă noi s-a tras un glonț care a intrat prin geam și a ricoșat în doi pereți… putea fila noi în casă…

Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am cunoscut pe nimeni printre victime, dar fiecare român care și-a pierdut viața atunci este la fel de mult al nostru ca și cei apropiați și le suntem cu toții datori pentru libertatea de care ne bucuram astăzi”, a dezvăluit cântărețul pentru Cancan.

Răzvan Oprea a fost întrerupt de la joacă atunci când a început Revoluția

Răzvan Oprea a povestit și el unde l-a prins decembrie 1989. Pe acea vreme, actorul avea doar 10 ani, iar în prima zi a Revoluției juca fotbal cu fratele lui și câțiva vecini. Brusc, jocul a fost întrerupt de mama sa, care i-a chemat speriată în casă.

„Eu eram afară, jucam fotbal cu băieții din cartier, era o zi de 21 decembrie foarte călduroasă. Mama mea a ieșit și a început să mă strige: «Răzvan, Răzvan, veniți acasă! »Între timp, tata era la televiziune, dar nu știu ce a făcut exact acolo. Nu ne-a spus decât că se întâmplau lucruri bizare acolo. Erau oameni în civil care aveau arme, triau grupurile, îi controlau pe ceilalți. După câteva ore, a venit acasă”, a povestit acesta în exclusivitate pentru Cancan.

De asemenea, acesta a mai povestit în cadrul interviului exclusiv că tatăl lui a rămas un erou în umbră pentru Revoluție. Bărbatul nu și-a cerut niciodată dreptul de a primi un certificat revoluționar.

„Tatăl meu a fost participant la Revoluție, deși nu a cerut niciodată un carnet de nimic. Ar fi putut să-și ceară certificat de revoluționar pentru că a participat la acele evenimente, dar nu l-a interesat asta niciodată. Era un tip mai modest.

Tata fost în Piața CC pe data de 21 decembrie și a plecat, cu o parte din manifestanți, către televiziune. Pe drum, s-au precipitat lucrurile și autoritățile au început să tragă.

El s-a speriat, dar a mai stat cu alte grupuri de la televiziune, apoi a venit acasă. Noi nu l-am mai lăsat să plece. La doar câteva zile după aceea, pe data de 25 decembrie, a murit bunicul meu. Au fost niște zile pe care le-am trăit în mod special”, a mai mărturisit acesta.