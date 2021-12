Mircea Dinescu, decizie radicală la 32 de ani de la Revoluție: ”Eu am vrut să fiu umilit de....”

Mircea Dinescu a luat o decizie radicală la 32 de ani de la Revoluția din 1989 și este decis să scoată la licitație puloverul pe care l-a purtat în acea zi.

Invitat în cadrul unei emisiunii televizate, acesta a fost întrebat dacă mai are puloverul pe care l-a purtat la Revoluția din 1989. Au trecut 32 de ani, iar Mircea Dinescu are de gând să scoată la licitație piesa vestimentară purtată în timpul revoltei și să facă bani de pe urma lui:

(VEZI ȘI:NU ESTE UN BANC! CÂȚI LEI COSTĂ O CIORBĂ DE BURTĂ ȘI O PORȚIE DE SARMALE LA RESTAURANTUL DE FIȚĂ AL LUI MIRCEA DINESCU DIN CENTRUL VECHI, „LACRIMI ȘI SFINȚI”)

„Îl am pe undeva şi aş vrea să îl scot la licitaţie. În vremea capitalismului să câştig şi eu măcar ceva, că mulţi tâmpiţi îşi închipuie pe internet, ”Dinescu, la Revoluţie ţi-ai luat.”..Eu am vrut să nu fiu umilit de această lume în care am intrat şi nu am crezut vreodată că o să trăiesc în capitalism. Eu am crezut că vine tovarăşul Iliescu şi face un comunism cu faţă umană. A făcut un capitalism cu faţă inumană”, a declarat Mircea Dinescu pentru Prima Tv.

Mircea Dinescu: ”Nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu înainte de 1989”

(VEZI ȘI:PANDEMIA L-A SCOS LA PENSIE PE MIRCEA DINESCU! ARTISTUL A AJUNS ÎN PRAGUL FALIMENTULUI. „AM PIERDUT APROAPE TOT CE CÂȘTIGASEM ÎN ULTIMII ANI”)

Sunt multe ”guri rele” care vorbresc despre legăturile poetului cu Ion Iliescu, însă acesta a declarat că nu l-a cunoscut pe Ion Iliescu până în 1989, dar auzise despre el la Europa Liberă:

„Foarte multă lume, acum, tot felul de imbecili, şi pe internet, ”Dinescule, cu Iliescu ai pus la cale”. Eu nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu înainte de 89. Ştii de unde ştiam de el? De la Europa Liberă. La Europa Liberă se spunea că o să vină în România în locul lui Ceauşescu un activist de partid mai luminat, care a fost coleg cu Gorbaciov, ceea ce nu era adevărat, nu a fost Iliescu coleg cu Gorbaciov”, a mai spus poetul în aceeași emisiune televizată.

Sursa foto: Captura YouTube