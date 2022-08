Deși, în prezent, sunt fericiți alături de partenerii lor de viață, cândva își împărtășeau dragostea în cele mai frumoase moduri. Liviu Vârciu este cunoscut pentru calitățile sale de „cuceritor”. Iar povestea sa cu Jojo, alias Cătălina Grama, este una mai puțin cunoscută.

În urmă cu aproximativ două decenii, cei doi au fost colegi atât pe platourile de filmare, cât și acasă. Lipsiți de inhibiții, s-au afișat împreună încă din primele zile de cuplu. Relația lui Liviu Vârciu alături de Jojo a fost demnă de invidiat, însă tot ce e frumos se termină repede.

Despărțirea celor două vedete a fost neașteptat de dureroasă pentru Liviu Vârciu, care și-ar fi dorit cu nerăbdare să o ducă pe Jojo la altar. Acest lucru, însă, nu rămăsese doar la stadiul de speranță. În anii 2000, Jojo și Liviu plănuiseră o nuntă ca în povești.

Mai presus de atât, naș trebuia să le fie chiar colegul lor de breaslă, Horia Brenciu. Infidelitatea ar fi pus stop însă planurilor. Imediat după ce Liviu Vârciu a aflat că femeia lui a „călcat strâmb”, povestea a luat sfârșit, iar căsătoria a fost anulată.

„Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult”

Cu toate că iubirea încă exista, cei doi au hotărât să rămână doar la stadiul de colegi de muncă. Anii au trecut, iar Liviu Vârciu și Cătălina Grama s-au reîntâlnit la multe emisiuni precum ”Te cunosc de undeva” și ”Asia Express”.

În prezent, ambele vedete au devenit părinți, fiind implicate în căsnicii fericite.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi trebuia să ne cunune Horia Brenciu. În 2000 am cerut-o de soţie.

Am făcut şi o prezentare de modă ginere şi mireasă. Am aflat ca m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult.

Eram cuplu pe scenă, dar şi în viaţa reală. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit”, a povestit Liviu Vârciu, cu ani în urmă.