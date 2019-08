Acesta este, fără îndoială, cel mai mediatizat nou cuplu din România. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă dezvăluie, în exclusivitate, cum i-a “furat” Alexandru Papadopol soția lui Adrian Titieni. Lovitura este cu atât mai cruntă cu cât bărbatul încornorat l-a ajutat pe “Papi” să intre la facultate și l-a distribuit în primele roluri.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit și păstrează o relație amiabilă datorită fetiței lor, Ruxandra. În mediul online a apărut o informație conform căreia bărbatul este foarte apropiat de Adriana, soția actorului Adrian Titieni.

“Ne întrebăm ce o fi văzut «Papi» la ea!”

CANCAN.RO a urmărit firul evenimentelor. Ocazie cu care a vorbit cu un apropiat al fostului cuplu. Mărturiile sunt de-a dreptul incredibile.

"Adrian Titieni a fost înșelat de soție cu Alex Papadopol. Cei doi bărbați se cunosc foarte bine. Adrian chiar are o relație cu familia lui Alex. Adrian a fost cel care l-a ajutat pe «Papi» să intre la facultatea de teatru și film. L-a sprijinit enorm în carieră. Și, drept, «răsplată», i-a «furat» soția. Noi, cei care suntem apropiați de Ioana și Alex, ne întrebăm ce o fi văzut «Papi» la ea (n.r. soția lui Adrian Titieni) din moment ce este mai în vârstă ca el și nu la fel de frumoasă ca Ioana", a dezvăluit o sursă din anturajul lui Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină.

Concluzia este că Alexandru Papadopol și Adriana Titieni ar forma cel mai neașteptat cuplu din showbiz-ul autohton. Suprinzător este și că “Papi” ar fi uitat de ajutorul primit de la cunoscutul actor și nu ar fi avut niciun impediment să-i “fure” soția.

Ioana Ginghină, mesaj dur după ce Alexandru Papadopol s-a afişat cu noua cucerire

La nici o lună de la divorț, Alexandru Papadopol a fost surprins sărutându-se cu Adriana Titieni, ceea ce a făcut-o pe Ioana Ginghină să își pună câteva semne de întrebare. După ce a “digerat” foarte bine situația în care se află, actrița a transmis un mesaj acid pe pagina sa de Facebook.

“Doamne ce zi am avut ieri… plină de vorbe, muuulte vorbe care nu înseamnă nimic, dar care te sug de energie şi îţi coboară vibraţia în asa hal încât ajungi să te identifici cu această mizerie din jurul tău… Am ieşit în natură, cu Ruxi, cel mai pur suflet din jurul meu. Ne încărcăm bateriile şi ne pregătim de o nouă săptămână. Oricum viața bate orice telenovelă… Am zis!”, a transmis Ioana Ginghină pe reţelele de socializare.

”Eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane!”

Întrebată despre situație, Ioana Ginghină spune că îi este foarte greu să creadă că Alexandru Papadopol și Adriana Titieni aveau o relație încă de acum un an. Dar mărturisește și că nu este genul de femeie care să caute prin telefonul soțului sau prin corespondența sa electronică.

”Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină a fost cea care a depus actele de divorț

Problemele de cuplu dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol ar fi început în vara lui 2018. Actrița a povestit că se certau seara, pe terasă, în șoaptă, pentru a nu fi auziți de fiica lor, Ruxandra. Însă, neînțelegerile au continuat, iar fetița lor se trezea din somn și îi auzea certându-se.

În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva căsnicia, tot Ioana Ginghină a fost cea care și-a luat inima-n dinți și a depus actele de divorț.

”Tot eu, la un moment dat, am ales să depun actele pentru că nu mai puteam din cauza Ruxandrei. E mare, nu mai puteam să o mint, ea vedea… Cred că, dacă ar fi să fac un film despre această perioadă, ar ieși comedie. Pentru că noi ne certam pe terasă, seara, după ce se culca Ruxi, în șoaptă, să nu ne audă vecinii. Deci la noi era totul pe șușoteală. Nu existau țipete, scandaluri, chestii, pentru că nu aveam cum… Dar, la un moment dat, a trecut și vara, a venit iarna și era din ce în ce mai greu de controlat.

Așa a început să se mai audă și Ruxi se trezea, venea și ne spunea «Iar vă certați?» Ea simțea, mă simțea și mă vedea pe mine plângând. Aveam zile când… În perioada aia am fost mult mai singură. Așa se întâmplă, ne certăm și unul se desprinde de tot ce înseamnă casă și copil, iar altul trage mai tare. Încerci să faci totul singură, eram 24 din 24 cu Ruxi”, a mărturisit Ioana Ginghină.

Au divorțat după 12 ani de mariaj

În primă fază, Alexandru Papadopol le-ar fi mărturisit apropiaților că ar fi decis să se despartă de soția lui, Ioana Ginghină, deoarece “vrea ea să-și trăiască viața”. Actrița și fiica lor ar fi fost foarte afectate de situație și chiar ar fi mers la psiholog. Cei doi au divorţat la notar, după 12 ani de mariaj.