Alex Papadopol a înșelat-o pe Ioana Ginghină cu Adriana Titieni cât erau căsătoriți. Reacția șocantă a actriței

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit și păstrează o relație amiabilă datorită fetiței lor, Ruxandra. În spațiul online a apărut o informație conform căreia Alexandru Papadopol este foarte apropiat de Adriana Titieni, soția actorului Adrian Titieni, iar fanii au așteptat, cu foarte mare interes, prima reacție a Ioanei Ginghină.

Internauții au asaltat-o pe Ioana cu întrebări referitoare la posibila relație dintre Alexandru Papadopol și Adriana Titieni, iar aceasta a oferit un răspuns… sugestiv.

”Zici tu că sunt de un an împreună? Chiar m-am gandit la asta 🤔”, a scris Ioana Ginghină pe Facebook, în urma comentariului primit. Bineînțeles, un astfel de răspuns poate duce la concluzia că Ioana a bănuit ”ceva” de-a lungul timpului, iar o astfel de legătură sentimentală putea constitui, evident, unul dintre motivele care au dus la despărțirea dintre ea și Alexandru.

”Eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane”

Totuși, Ioana Ginghină spune că îi este foarte greu să creadă că Alexandru Papadopol și Adriana Titieni aveau o relație încă de acum un an. Dar mărturisește și că nu este genul de femeie care să caute prin telefonul soțului sau prin corespondența sa electronică.

”Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină pentru Antena Stars.