Cum i-a salvat Beinur Nuredin viața lui Adrian Mititelu Jr. L-a găsit inconștient în apartament, în toiul nopții!

Adrian Mititelu Jr. a trecut printr-un episod dramatic. Tânărul a fost la un pas de moarte, după ce a luat mai multe antidepresive. Fiul patronului Universității Craiova a mărturisit că Beinur Nuredin a fost cel care i-a salvat viața. Ulterior, omul de afaceri constănțean a povestit cum l-a găsit inconștient în apartament și cum a reușit să îl ajute.

Sâmbătă noaptea, 20 aprilie, Adrian Mititelu Jr. a ajuns de urgență la spital. Din cauza stresului, tânărul a clacat psihic și a luat mai multe antidepresive. Fiul patronului Universității Craiova a rămas inconștient în apartament, iar Beinur Nuredin a fost cel care l-a găsit și a chemat Salvarea.

Citește și: PRIMELE & SINGURELE IMAGINI CU MITITELU JR., DUPĂ CE S-A INTOXICAT CU MEDICAMENTE! E BINE, MERSI!

Beinur Nuredin a fost cel care i-a salvat viața lui Adrian Mititelu Jr., după ce aceasta s-a intoxicat cu mai multe pastile. Omul de afaceri l-a găsit inconștient în apartament și a acționat imediat. Constănțeanul a primit instrucțiuni de la un medic despre cum trebuie să procedeze și le-a urmat întocmai.

„Păi mi-a dat un mesaj că eu îl lăsasem să vadă meciul acasă. Am fost împreună, am mâncat. Am fost să îl iau după meci şi l-am găsit întins acolo. Era, cât de cât (n.red. inconștient). Am chemat imediat ambulanţa.

Am întrebat cum se procedează cu chestiile astea, chiar nu mă pricepeam. Mi-a zis un doctor să îl ţin într-o parte şi noroc cu ambulanţa că a venit foarte repede şi chiar le mulţumesc prin intermediul dumneavoastră.”, a declarat Beinur Nuredin pentru sursa menționată mai sus.