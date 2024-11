Cum i-a schimbat viața accidentul lui Michael Schumacher fiului său. Mick, dezvăluiri neașteptate: ”Tot ce făcea tatăl meu, făceam și eu”

Mick Schumacher, fiul legendarului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a vorbit recent despre modul în care tragicul accident al tatălui său din urmă cu zece ani i-a modelat viața.

Dezvăluirile lui Mick Schumacher au fost incluse în cartea lui Matt Whyman, „Inside Mercedes F1”, care pune în lumină parcursul lui Mick în sporturile cu motor și influența durabilă a tatălui său, scrie NEWSWEEK.

Viața lui Michael Schumacher s-a schimbat dramatic pe 29 decembrie 2013, când a suferit un traumatism cranian grav în timp ce schia în Alpii francezi. Accidentul a avut loc în zona de off-piste a stațiunii de schi Méribel, unde Schumacher schia împreună cu fiul său Mick și alți prieteni.

Pilotul de Formula 1 a fost transportat cu avionul la un spital, unde a fost plasat într-o comă indusă medical timp de șase luni, până în iunie 2014. De la trezirea din comă, Michael a fost ținut departe de ochii publicului, îngrijirea sa fiind gestionată strict de soția sa Corinna și de familie. În momentul accidentului suferit de Michael, Mick era în vârstă de 14 ani.

Reflectând la influența tatălui său, Mick a împărtășit:

„Am fost un copil nebun – tot ce făcea tatăl meu, făceam și eu. Am început kartingul la trei ani. Aveam șase ani când am făcut scufundări pentru prima dată. La zece ani făceam parașutism. Tatăl meu a fost întotdeauna foarte deschis să încerc orice am vrut să fac și cursele de mașini sunt tot ce am vrut să fac, pentru că mi-a plăcut cel mai mult.

Era foarte susținător și foarte distractiv, dar putea să te și provoace. Odată, într-o cursă de karting, am frânat foarte târziu într-un viraj și am câștigat mult timp. Când i-am spus despre asta, mi-a spus: Da, dar ar fi trebuit să frânezi așa la fiecare viraj!

Ori de câte ori simțea că nu iau ceva în serios, îmi spunea: Mick, ai prefera să mergi să joci fotbal cu prietenii tăi? Dacă da, nu trebuie să facem toate acestea. Și eu insistam că vreau să concurăm și el spune: Bine, atunci hai să o facem cum trebuie. Așa că am început să facem mai mult karting european și am devenit mai bun”, a spus Mick.