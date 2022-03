După un mariaj de doi ani, Ioana Grama și Alex Tăgurean și-au spus adio, iar în vâltoarea evenimentelor a fost prinsă și micuța Ayana, fetița lor. Decizia divorțului pare să fi activat în influenceriță traumele trăite în copilărie, când și părinții ei s-au separat. În ce relații au rămas Ioana Grama și fostul soț, dar și cum se ocupă de creșterea copilului, aflați de la CANCAN NEWS.

La doar doi ani după ce și-au oficializat relația, Ioana Grama și Alex Tăgurean și-au luat la revedere, fanii cuplului rămânând uimiți la aflarea veștii, acum mai puțin de jumătate de an.

Deși, la momentul divorțului, Ioana Grama afirma că decizia a venit foarte greu, după multe amânări și reflecții, inevitabilul s-a produs. Modelul de pe Instagram povestește acum cât de mult a afectat-o și separarea propriilor părinți, care s-au bătut pentru custodia ei.

„Fac terapie, e o nouă modă”

Ioana Grama a conectat importanța celor două momente și s-a identificat cu postura în care ar fi pusă micuța Ayana.

“Și ai mei au divorțat când aveam o vârstă fragedă și la fel a fost. S-a judecat în tribunal care să mă câștige, cine să plătească pensia și a fost super-traumatizant pentru mine.

A fost greu și deloc plăcut, mai ales că sunt lucruri care mă afectează în ziua de azi, involuntar, bineînțeles, pe care le descoperi. Fac terapie, e o nouă modă, mi se pare că toată lumea face terapie, dar chiar te ajută terapia și chiar o recomand tuturor oamenilor care nu sunt pe deplin bine cu ei.

Și am descoperit, prin intermediul terapiei, câte experiențe din trecut mă afectează în prezent. Ăsta a fost și motivul pentru care am luat decizia de a ne despărți, decizia asta a fost mai mult pentru Ayana, pentru că nu îmi doream să crească cu traume și de asta încercăm și ne reușește deocamdată, să rămânem prieteni și s-o creștem cât se poate de bine împreună!”, a mărturisit Ioana Grama, în podcastul lui Radu Țibulcă.

