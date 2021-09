Ilinca Vandici a dat startul unui nou sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” miercuri, 8 septembrie. Moderatoarea a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre noutățile din sezonul 7, dar a și răspuns la întrebările de pe buzele tuturor: dacă a avut vreodată vreo preferată în cadrul concursului și cum se împarte între carieră și familie.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ilinca Vandici a vorbit despre noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, dar și despre cum încearcă să-și gestioneze timpul în mod corect, pentru a se ocupa atât de viața profesională, cât și de cea personală. Ilinca ne-a povestit câteva detalii de culise din cadrul show-ului, spunând că acest sezon, cel de-al 7-lea, va fi unul fabulos și plin de surprize pentru cei care le vor urmări evoluțiile celor 9 concurente.

„Va fi un sezon al transformărilor”

„Noul sezon va fi, într-un cuvânt… fabulos! Nu este un secret că am început deja filmările și am apucat să «gust» puțin din tot ceea ce înseamnă magia pe care reușim împreună să o construim la «Bravo, ai stil! Celebrities». Va fi un sezon al transformărilor, provocărilor, cu 9 concurente foarte puternice, nume grele din showbizul autohton, cu trei jurați într-o formă de zile mari și situații inedite la tot pasul.

Concurentelor le doresc multă răbdare, concentrare, să fie autentice. Vor avea nevoie de multă putere de muncă, pentru că va fi, probabil, una dintre cele mai aglomerate perioade din viața lor, dar și una dintre cele mai frumoase. Nu în ultimul rând, le-aș dori să nu se piardă, să nu uite care este scopul; acela de a trăi la intensitate maximă orice clipă petrecută la «Bravo, ai stil!», să învețe din toată experiența asta fantastică și să plece de la noi mult mai bogate din toate punctele de vedere”, a spus Ilinca Vandici, pentru CANCAN.RO.

Prezentatoarea a dat cărțile pe față: a avut sau are vreo favorită, în competiție?

Ilinca Vandici a fost „descusută” de CANCAN.RO dacă a avut vreodată vreo favorită, o concurentă pe care a admirat-o mai mult decât pe celelalte sau pe care, vorbind de sezonul 7, o are, în prezent.

„Nu am o favorită, nu am avut niciodată de-a lungul celor șase sezoane. Nu mi se pare corect să am preferate. În egală măsură îmi plac toate, fiecare are acel ceva de care este nevoie pentru a surprinde, pentru a străluci și a câștiga inimile telespectatorilor și ale juraților.

Cea mai mare mare surpriză a acestui sezon este că toate concurentele sunt extrem de bune, de bine pregătite, luptătoare, dornice să demonstreze că au stil. Au pregătit ținute care mai de care mai extravagante și asta mă fascinează și, cu siguranță, îi va fascina și pe cei de acasă”, a mai completat Ilinca Vandici.

Cum se împarte Ilinca între familie și carieră

Pentru că televiziunea nu este deloc un domeniu care să-ți lase și ceva timp liber, am vrut să știm cum se descurcă moderatoarea de la Kanal D să gestioneze lucrurile, pentru a avea timp atât de familie, cât și de carieră. Ilinca Vandici ne-a mărturisit, în exclusivitate, că a găsit echilibrul între cele două, astfel încât se poate bucura și de viața profesională, dar mai ales de cea personală.

„Cred că am găsit echilibrul între viața personală și carieră. Cu multă organizare și disciplină reușești să le faci față ambelor, să le împaci pe amândouă și să reușești să te bucuri atât de o carieră înfloritoare, cât și de o familie frumoasă.

Ambele necesită timp, implicare și dragoste din partea mea și cred că am găsit rețeta succesului. Nu pot spune în cuvinte care este aceasta, în afară de organizare și foarte multă disciplină, e nevoie de iubire, atenție și răbdare din belșug”, a conchis Ilinca Vandici, pentru CANCAN.RO.