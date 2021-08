Ilinca Vandici, despre semnele primite de la tatăl ei care s-a stins din viață

Ilinca Vandici a făcut mărturisiri emoționante despre tatăl său care nu mai este în viață.

Ilinca Vandici este una din cele mai cunoscute prezentatoare din România. Puțin sunt cei care știu detalii despre relația cu părinții ei. Este bine cunoscută legătura specială dintre un tată și fiica lui, iar Ilinca Vandici se înnumără printre norocoasele femei ajunse la maturitate care a avut parte de o relație deosebită cu tatăl ei. (CITEȘTE ȘI: ILINCA VANDICI A AJUNS DE URGENTA LA SPITAL- CE I S-A INTAMPLAT PREZENTATOREI…)

A trecut prin clipe grele atunci când și-a văzut părintele bolnav, iar momentul care i-a marcat viața a fost, de departe, neputința acesteia în fața bolii cu care se confrunta tatăl ei. Avea doar 21 de ani când și-a văzut tatăl cum se stinge din viață : ”Nu am reuşit să gestionez atunci situaţia. Tata era bolnav de 5 ani de zile. Am intrat într-o depresie cruntă după 5 luni de zile, apoi mi-am deschis un pic sufletul. Am rezolvat-o la psiholog. Am reuşit să găsesc durerea care m-a măcinat atunci, abandonul pe care le-am simţit, teama şi frica. Tata se ocupa de absolut tot, de contratcte, de bani, atunci s-a dărămat stâlpul pe care îl ştiam şi îmi dădea siguranţă”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Viva.ro

Amintirea tatălui va rămâne vie pentru tot restul vieții

Profund marcată de pierderea tatălui, Ilinca a luat luat viața în piept și a devenit o mămică și femeie în toată firea. Dupa 14 ani de când a rămas fără tatăl ei, vedeta simte cum acesta îi este alături : ”Cu siguranță îl simt aproape! Dar pentru a reuși să le simți prezența, trebuie să crezi în asta și să le păstrezi mereu amintirea vie! Eu așa fac și sunt sigură că mă veghează și mă ajută, atunci când am nevoie, prin semne, vise, oameni, situații… Simt că tatăl meu este mereu lângă mine, lângă noi… ”, potrivit Viva.ro (CITEȘTE ȘI: ILINCA VANDICI, DESTĂINUIRI DESPRE CARIERA- MAMA MI-A ZIS CA LUMEA MĂ VA PERCEPE CA PE O FEMEIE UȘURATICĂ)

Sursa foto: Instagram.com