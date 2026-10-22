Cum își menține Adina Buzatu părul sănătos și lucios. Trucul secret al vedetei

Adina Buzatu impresionează de fiecare dată prin aparițiile sale. Creatoarea de modă are un look elegant, simplu și rafinat. Aceasta a împărtășit cu fanii ei că, pe lângă vizitele la salon, își îngrijește părul blond strălucitor acasă cu un truc secret de la care nu se abate niciodată.

Adina Buzatu are 49 de ani și este creatoare de modă. Stilul său iese mereu în evidență. Vedeta a dezvăluit recent că pentru un păr sănătos și lucios folosește o mască naturală de la care nu se abate de peste 30 de ani. Stilista a spus în mediul online că rețeta este dedicată femeilor cu păr subțire și fin, precum cel al ei. Aceasta combină oul și diferite uleiuri vegetale, iar finalul o încântă de fiecare dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum își menține Adina Buzatu părul sănătos și lucios

Creatoarea de modă a explicat pe pagina sa de Instagram că nu este nevoie de nimic sofisticat. De 30 de ani folosește această mască, care pentru părul ei funcționează de minune.

Adina Buzatu a spus că are nevoie de doar câteva ingrediente: două gălbenușuri de ou, ulei de ricin, ulei de jojoba, ulei de cocos, iar secretul ei este romul. Vedeta susține că alcoolul ajută la eliminarea mirosului neplăcut.

„Nu fac o poțiune magică, nici omletă. Fac un produs pentru păr genial. Pui doar gălbenușul. Știu rețeta asta de peste 30 de ani. Pui două gălbenușuri pentru că am păr voluminos, acum depinde de lungimea părului tău. Ulei de ricin, eu pun din ochi. Ulei de cocos, eu pun și ulei de jojoba. Le pun pe amândouă, poți ori ulei de cocos, ori ulei de jojoba. Pun un pic de alcool. Aleg romul pentru miros, că adevărul e că oul pute. La ce te ajută alcoolul? Pătrunde mai bine și mai ușor masca în păr. Ador rezultatul! Părul meu arată superb, este mai suplu, mai lucios și se așază foarte frumos”, a dezvăluit Adina Buzatu, pe Instagram.

Procesul pentru un rezultat spectaculos

După ce Adina Buzatu a spus cum se prepară masca, a explicat și cum o aplică. Procesul este unul simplu: stilista aplică masca pe lungimea părului, evitând scalpul, și insistă asupra vârfurilor.

Vedeta a precizat că are întotdeauna grijă de hainele pe care le poartă, avertizând că amestecul poate păta. Aceasta a explicat că lasă compoziția să acționeze în jur de 30-40 de minute sau chiar peste noaptea, iar apoi o îndepărtează prin spălare.

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