Cum l-a anunțat Andreea Antonescu pe Traian Spak că vrea să divorţeze: „Am avut puterea de a pune mâna pe telefon și de a-mi asuma”

Andreea Antonescu și Traian Spak nu mai formează un cuplu de câţiva ani. Cu toate acestea cei doi sunt în continuare căsătoriţi, însă acest lucru nu i-a împiedicat să îşi refacă viaţa. În cadrul unui interviu recent, artista a dezvăluit cum l-a anunțat pe fostul soţ că mariajul lor a ajuns la final.

Andreea Antonescu a fost invitată recent în emisiunea online „În Oglindă”, acolo unde a vorbit pe lângă alte subiecte şi despre cum l-a anunțat pe soțul ei că vrea să divorţeze.

În momentul în care au început să apară diferite zvonuri potrivit cărora cei doi se despărţiseră, artista a negat cu vehemenţă aceste lucruri. Însă, pentru vedetă momentul în care a ajuns înapoi în România din America a fost decisiv.

În urmă cu doi ani, cântăreaţa anunța divorțul de Traian Spak, însă nici până în ziua de astăzi divorțul nu s-a finalizat, din cauza faptului că bărbatul nu a putut să vină în România, având în vedere situaţia actuală cu care se confruntă întreaga planetă. În cadrul interviului, Andreea Antonescu a dezvăluit ce a determinat-o să renunțe la America și să se întoarcă în România.

„Îmi era extrem de dor de România. Îmi era dor stilul meu de viață de aici de care fugisem. Mi-a fost dor de absolut tot. Am venit în România și am avut foarte multe proiecte. Știam că relația mea cu Traian s-a bazat pe prietenie, pe sentimente curate, pe sinceritate și respect. Știind ce urmează aici, în țară, am avut puterea de a pune mâna pe telefon și de a-mi asuma faptul că suntem doi oameni raționali. Eram pe două continente diferite, cu un copil minunat pe care vrem și ne dorim să-l creștem împreună. Am luat frâiele în mână și i-am zis că pentru următorii ani nu voi mai ajunge în State sau nu atât de mult astfel încât să întrețin această căsnicie”, a declarat cântăreața.

Andreea Antonescu, dezvăluiri din intimitate

Andreea Antonescu a fost întotdeauna lipsită de inhibiții, oferind întotdeauna răspunsuri pe măsură chiar și la cele mai incomode întrebări. Invitată în emisiunea lui Marius Manole, de pe YouTube, artista a fost rugată să dezvăluie care dintre partenerii ei a fost cel mai bun în dormitor. Fără să stea pe gânduri, fosta componentă a trupei Andre a rostit numele lui Traian Spak.

“Având în vedere că am stat 14 ani cu Traian, el câștigă. Cu Iustin Paraschiv am fost doar cinci ani”, a răspuns Andreea Antonescu.

Sursă foto: Instagram