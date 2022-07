Medicul Ioan Lascăr este invitat în cadrul podcastului ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, ce va fi difuzat sâmbătă, 30 iulie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube dedicat.

Ioan Lascăr, medicul care a efectuat prima operație de schimbare de sex din România, a povestit, în cadrul podcastului ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, printre altele, cum l-a operat pe pacientul mutilat de doctorul Naum Ciomu.

În anul 2004, doctorul Ciomu i-a tăiat organul genital unui bărbat din greșeală, în locul unei extirpări a unui testicul malformat. Medicul Ioan Lascăr a fost cel care s-a ocupat de reconstrucția organului genital al victimei, 11 ani mai târziu.

Pe atunci, 8 ore au fost necesare pentru a reconstrui întreg organul. „E un lambou antebrahial care are în compoziția sa, pe lângă tegument, țesut adipos și structuri fasciale, un fragment de os care permite armarea neo-penisului în vederea acoperirii satisfăcătoare, să spunem, a funcției sexuale, a actului sexual”, a explicat medicul.

„Operațiile de la bărbat la femeie sunt perfecte”

A continuat să vorbească despre partea delicată a efectuării a transferului de la femeie la bărbat. ”Operațiile de la bărbat la femeie sunt perfecte, ca să spun așa. Viața sexuală este normală.

Aș putea spune că undeva, prin străinătate, este o pacientă la care s-a făcut conversia la sexul feminin și care este căsătorită în afară, și îmi spunea că soțul ei nu știe că a fost transsexuală.

Adică, aparența și funcționalitatea în aceste cazuri este impecabilă”, a explicat medicul Ioan Lascăr.

A avut succes încă de la primele cazuri

Celebrul chirurg a mai povestit cum prima operație a fost una de succes, iar, pentru a verifica că totul este în regulă, a cerut părerea unui alt medic cu experiență.

„Îmi amintesc în primul caz de la bărbat la femeie, primul transsexual operat, la un moment dat, din dorința de a avea o verificare, l-am invitat pe un coleg, era doctorul Mercuț, directorul maternității unde soția mea era ginecolog. Sfătuindu-mă cu soția mea, care văzuse, de altfel, pacienta și era OK, am decis să facem un test cu doctorul Mercuț, cu rugămintea să-mi vadă 2-3 paciente.

A venit foarte amabil și a examinat prima pacientă, printre ele, am introdus pacienta aceasta, am făcut examenul ginecologic, era foarte insistent și i-am șoptit: «Ea este transsexuala», că m-am gândit să nu spună că are un uter retroversat, pentru că, evident, organele genitale interne nu pot fi reconstruite, însă a fost extrem de surprins și el, ginecolog de-o viață fiind, că nu a fost nimic în neregulă”, a încheiat medicul Ioan Lascăr.

