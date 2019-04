Cum l-a surprins Andreea Bălan pe George Burcea, în miez de noapte: ”Asta înseamnă să ai…”

Andreea Bălan a avut probleme în ultima perioadă, după ce a adus-o pe lume pe Clara. A suferit și trei operații, dar este însă fericită că totul este, oarecum, bine. Și are lângă ea un soț minunat, George Burcea.

Dar cum l-a surprins artista în miez de noapte? Chiar Andreea Povestește, mândră de soțul ei.

Andreea Bălan se reface după cele trei intervenţii pe care le-a avut, astfel că George încearcă să fie cât mai activ în viaţa micuţelor. Şi pentru că amândouă fetiţele sunt mici şi au nevoie de grijă şi de atenţie, soţul Andreea Bălan le oferă din plin acest lucru. Ba chiar în timpul nopţii, George Burcea a fost surprins de frumoasa lui soţie în timp ce încerca să le culce pe cele două prinţese ale familiei, scrie libertatea.ro.

„Asta înseamnă să ai copii. La 1 noaptea niciunul nu doarme”, este mesajul Andreei Bălan.

Andreea Bălan a suferit trei operații

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a fost externată în urmă cu aproape două săptămâni, iar acum a dat detalii despre starea ei de sănătate.

Andreea Bălan a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Artista a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum Andreea Bălan se simte bine și este înafara oricărui pericol.

„Operația se vindecă foarte bine, tocmai am ieșit de la doctor, mi s-au scos toate firele. Am făcut și o ecografie și am văzut că nu mai am nici un hematom. În sfârșit după trei operații totul este bine, sunt pe drumul cel bun, spre vindecare. Trebuie să mai stau în repaus, să nu fac efort și sport. În sfârșit am scăpat de orice pericol.„, a mărturisit Andreea Bălan într-un vlog.