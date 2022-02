Cum l-a surprins Cristina Ciobănașu pe Vlad Gherman, chiar de ziua lui de naștere: ”Atât s-a putut!”

Astăzi, 16 februarie, Vlad Gherman a împlinit 29 de ani. Actorul a petrecut alături de prieteni și iubita lui, dar a primit și un mesaj neașteptat din partea fostei sale iubite.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au decis, însă, după 9 ani de relație să meargă pe drumuri separate. După despărțire, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au păstrat legătura și nu de puține ori s-au comportat, în continuare, ca doi iubiți.

Fanii actorilor au sperat la o împăcare, dar iată că Vlad Gherman și-a găsit liniștea în brațele Oanei Moșneagu. Cei doi foști iubiți au rămas, în schimb, în relații bune și sunt în continuare prieteni. Iar, astăzi, de ziua de nasștere a lui Vlad Gherman, Crsitina Ciobănașu l-a suprins cu o urare pe Instagram. (VEZI ȘI: VLAD GHERMAN ȘI OANA MOȘNEAGU, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MUNTE. CE DECLARAȚIE DE DRAGOSTE I-A FĂCUT ACTORUL IUBITEI SALE)

Actrița a postat pe Instagram o imagine cu ea și Vlad Gherman, dar și un mesaj: ”La mulți ani, Vlad Gherman! Să ți se îndeplinească toate dorințele! Scuzați fața, atât s-a putut”, a scris actrița pe contul ei de Instagram.

Cum l-a surprins Oana Moșneagu

O altă surpriză a venit, bineînțeles, din partea iubitei sale. Împreună cu alți doi prieteni buni, Oana Moșneagu i-a apărut la ușă, chiar la miezul nopții. Toți au dat buzna la el și i-au cântat ”La mulți ani!” din toți rărunchii, de au trezit vecinii de pe scară. (CITEȘTE ȘI: VLAD GHERMAN, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. CU CE AFECȚIUNE SE CONFRUNTĂ ACTORUL. “NU POT VINDECA BOALA, DAR O POT ȚINE SUB CONTROL. MERG LA MAI MULȚI MEDICI”)

”Așa am comutat pe frecvența 29: în boxeri, dansând cu Oana și surprins la 00:00 de prietenii mei care au dat buzna și au început să «trezească» tot blocul cântând »Mulți ani trăiască». M-am blocat, am înlemnit și am început să plâng de fericire. Nu doar că ei mi-au fost alături din prima secundă când am avut nevoie de afecțiune și de înțelegere, dar ei sunt cei alături de care am legat o prietenie strânsă, greu de rupt”, a spus sărbătoritul.