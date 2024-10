Cum l-a umilit Anca Țurcașiu pe Mihai Găinușă, după ce au dormit o noapte împreună, la Asia Express

În ediția de miercuri, 16 octombrie 2024, în episodul 29 al sezonului 7 de la Asia Express. Mihai Găinușă și-a votat favorita – pe Anca Țurcașiu – pentru cursa la ultima șansă, iar actrița a avut o reacție neașteptată. Umilința la care și-a supus colegul a fost surprinsă de camerele de filmat. Stăpânită de furie pe fostul ”cârcotaș”, aceasta nu s-a menajat și a spus tot ceea ce a avut pe suflet.

Spiritele s-au încins în ediția de miercuri, 16 octombrie 2024, de la Asia Express – Drumul Zeilor. Echipele au fost nevoite să voteze o echipă pentru cursa la ultima șansă din Malaezia. Lupta devine tot mai strânsă, iar presiune și tensiunile din competiție își pun amprenta asupra vedetelor. Cine va trece ce această ultim șansă va primi biletele de avion pentru a treia țară de pe Drumul Zeilor, Indonezia.

În ediția de aseară, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au căzut de comun acord să voteze echipa Ancăi Țurcașiu pentru cursa la ultima șansă. Atât i-a trebuit actriței. După voturi, Găinușă s-a dus să o îmbrățișeze pe Anca, însă acesta a avut parte de o ”surpriză”. Supărată că fostul ”cârcotaș” a votat-o (în condițiile în care ce doi făcuseră echipă cu două zile în urmă și dormiseră o noapte împreună), cântăreața s-a dezlănțuit și a refuzat îmbrățișarea. Citește și: De ce se completează atât de bine Mihai Găinușă și Oana Paraschiv la Asia Express: „Tot ce are ea bun…”

Anca i-a dat mâinile la o parte și i-a spus: ”Nu veni către mine! Îmi pare rău, eu sunt foarte supărată pe tine. Nu poți să vii să-ți ceri scuze. Te rog să pleci! Nu pot să fiu prietena ta”. În fața camerelor, Gainușă a rămas indiferent și a spus un sec: „Foarte bine!”.

În timpul testimonialelor, fostul prezentator TV a mărturisit că nu poate spune că regretă votul îndreptat către preferata lui și consideră că a încercat să rămână imparțial – atunci când a făcut nominalizările. În apărarea sa, Găinușă a declarat că a avut o discuție cu Anca Țurcașiu în care i-ar fi spus că nu exclude varianta în care va vota echipa ei.

”Ea a considerat că, din start, fiind împreună în aceeași echipă o să evit să o votez pe ea. Pe de altă parte, atunci când am discutat și despre varianta să am de ales între echipa lor și o echipă care a fost aproape de noi. Nu pot să zic că îmi pare rău că am votat așa, dar nici nu-mi pare bine”, s-a apărat Mihai Găinușă.

”Oricum ea încearcă cu toată lumea să fie prietenă. Când a fost vorba să facă clasamentul plecării, fiidcă au avut de mai multe ori această șansă față de noi, n-am simțit că ne avantajează cu absolut nimic”, a declarat și Oana Paraschiv, partenera de echipă a lui Mihai Găinușă.