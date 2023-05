Florinel Coman a redevenit “perla” lui Gigi Becali grație ultimelor evoluții în tricoul roș-albastru, iar finanțatorul FCSB-ului a început, din nou, să viseze că poate încasa 100 de milioane de euro pe atacantul luat de la nașul Gică Hagi. La “învierea” internaționalului român au contribuit, cu siguranță, “jumătatea” lui, Ioana Timofeciuc, și micuța Kasia, rodul iubirii celor doi parteneri. Când nu este în programul vicecampioanei, fotbalistul stă lipit ca marca de scrisoare de fetele din viața lui. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cum își tratează prințesele Florinel Coman.

Zilele trecute, Florinel Coman a ieșit cu familia lui la mall Băneasa pentru o binemeritată relaxare. Față de Ioana Timofeciuc și micuța lor, Kasia, a avut o conduită ireproșabilă. Le-a făcut, practic, toate poftele. “Diamantul” lui Gigi Becali și fetele lui și-au făcut “plinul” la Viggo Steakhouse, unde și-au răsfățat papilele gustative cu cele mai rafinate preparate. S-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună, însă, cu siguranță, au pus la cale și viitorul. Într-ul final, “brigada” s-a ridicat de la masă cu intenția clară de a ajunge acasă pentru odihnă.

Florinel Coman, protector cu fetița lui

Doar că afara ploua și niciunul dintre părinți nu avea umbrelă! Florinel Coman a găsit, rapid, soluția, forțat de împrejurări. Până la mașină, “Mbappe de România”, potrivit imaginilor realizate de fotoreporterii CANCAN.RO, a ținut-o strâns pe Kasia în brațe și a ferit-o, pe cât posibil, de stropii reci. I-a acoperit căpșorul, iar totul s-a încheiat, din fericire, cu bine. Micuța nu a avut de suferit grație protectorului și iubitorului său tată. Ioana Timofeciuc, “pantera” atacantului de la FCSB, a supervizat întreaga operațiune, pregătită să intervină dacă era cazul.

Gigi Becali l-a cotat la 100 milioane de euro

În septembrie 2017, după ce l-a transferat pe Florinel Coman de la Viitorul, Gigi Becali își freca mâinile de bucurie, fiind ferm convins că va da lovitura din punct de vedere financiar. A precizat, la momentul respectiv, că atacantul “e mai șarpe” decât Kylian Mbappe, atacantul de 180 de milioane de euro al lui PSG.

“O să ziceți că am înnebunit. Da, Mbappe e mare. Dar dacă ne ocupăm de Florinel Coman, poate ajunge mai mare. Are ceva în plus. Bine, acum nu se compară. Dar Coman are ceva în plus, nativ. Are driblingul în plus. E mai șarpe Coman decât Mbappe!”, a spus Gigi Becali.