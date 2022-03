Virgil Șteblea a ajuns la restaurantul Vacamuuu în mare grabă. Îl aștepta acolo un amic, iar cei doi ar fi urmat, se pare, să facă o „combinație” din care ar fi avut numai de câștigat. Nu au intrat în local, au rezolvat totul în ”buza” lui, în ciuda frigului de afară. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

O întâlnire în fața restaurantului din ”Floreasca” avea să stabilească Virgil Șteblea cu unul dintre partenerii lui, unde urma să se pună „țara la cale”. Cei doi au fost punctuali, nici măcar de sfertul academic nu au avut nevoie, așa că discuția a început chiar în fața cunoscutului local ”Vacamuuu”.

Soțul Adelinei Pestrițu își aprinde o țigară, pe care o ține relaxat între degete și din care trage rar. Subiectul l-a acaparat.

Omul din fața lui îi explică, Virgil își dă și el cu părerea. Nu intră în restaurant, totul se rezolvă afară, în aerul rece pe care iarna a uitat să-l strângă atunci când i-a făcut loc primăverii. Preț de câteva minute au discutat cei doi și au căzut chiar de acord. Dar discuția nu mai putea continua acolo, așa că Șteblea și amicul lui s-au retras într-o altă zonă. Au plecat cu mașina soțului Adelinei, un Range care și-a făcut loc cu brio pe străzile Capitalei.

Virgil Șteblea, soțul Adelinei Pestrițu, un afacerist cu probleme

Virgil Steblea este un afacerist care nu a fost ocolit de anumite probleme cu legea. În dreptul lui apar niște ”țepe” date unor fotbaliști, care s-au lăsat cu anchete. Și chiar cu reținerea lui pentru 24 de ore. Cristi Tănase, pe atunci fotbalist la Tianjin Teda, a fost primul păgubit, cu 50.000 de euro. Îi dăduse mașina, un Porsche, să i-o vândă, doar că Șteblea ar fi ”măritat-o”, dar ar fi cheltuit banii. Istoria nu s-a încheiat deloc bine pentru soțul Adelinei (Vezi AICI toată povestea).

Gabriel Enache, Ciprian Marica şi Marius Niculae au fost alte nume de pe „lista” lui Virgil Şteblea.

”Acest personaj îmi este dator. Are să-mi dea 5.000 de euro. I-am dat nişte bani să-mi cumpere ceva, iar el i-a folosit pentru el. Am vorbit cu avocaţii, dacă este cazul ajung şi eu la poliţie ca Tănase pentru că vreau să-mi recuperez ce este al meu. Am avut încredere în el, l-am lăsat să stea lângă mine şi uite ce am păţit. Ce pot să mai spun despre un asemenea om? Caracter adevărat, nu?”, spunea Gabi Enache, la acea vreme (Vezi AICI detalii).

