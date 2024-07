Cum mențin Pepe și Yasmin Ody flacăra pasiunii vie, cu 3 copii în casă: ”Considerăm că așa e normal!”

După două mariaje finalizate la tribunal, se poate spune că a treia căsnicie a fost cu noroc pentru Pepe. Artistul și-a găsit fericirea alături de Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit un băiețel. În urmă cu doi ani, acesta a devenit tată pentru a treia oară, iar venirea pe lume a mezinului familiei le-a schimbat viața. În cadrul unui interviu, prezentatorul de la Antena 1 a vorbit despre cum arată acum viața lor de cuplu, dar și cum reușește să se împartă între carieră și familie.

Se poate spune că abia acum Pepe și-a găsit sufletul pereche. Artistul s-a căsătorit cu Yasmine Ody, care l-a făcut tată de băiat – în urmă cu doi ani. Trăiesc o poveste de dragoste unică, însă presărată cu multe provocări. Între Pepe și soția lui există o diferență de vârstă de 15 ani, însă acest lucru nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor.

Așa cum a mărturisit chiar el, și-a cunoscut consoarta de pe vremea când Yasmine era o puștoaică, cei doi locuind în același cartier, însă a remarcat-o abia când a crescut și a devenit femeie. Ca aproape în orice relație de cuplu, întrebat dacă în căsnicia lui există și momente tensionate, Pepe nu s-a ferit să recunoască faptul că datorită soției sale a devenit un bărbat matur și extrem de echilibrat

„Suntem echilibrați, ea este o fire extrem de calmă, iar eu am devenit un bărbat matur și extrem de echilibrat, care nu se mai enervează din orice tâmpenie, că am trecut peste multe etape, cumva dacă am fi avut aceeași vârstă, probabil nu ne-am fi potrivit, că eram mai zăpăcit eu, dar eu acum m-am mai liniștit”, a spus artistul, conform Playtetech.