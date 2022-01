Loredana Chivu are motive de sărbătoare astăzi! Împlinește 32 de ani, iar familia și prietenii îi sunt aproape. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta asistentă TV a dezvăluit cum va petrece, dar și ce își dorește cel mai mult.

2021 a fost un an al încercărilor și problemelor de sănătate, dar Loredana Chivu e hotărâtă să lase toate greutățile în spate și să se bucure de prezent. Are și de ce! Familia și prietenii îi sunt aproape, iar, anul acesta, spune blonda, va fi unul minunat.

Astăzi are un motiv în plus de sărbătoare! Împlinește 32 de ani și se declară împlinită: „O să-mi petrec ziua alături de familie și de prieteni! Simt că mi se pregătește o surpriză. Încă de aseară au început să mă sărbătorească și au venit prietenele mele la ora 12„, ne-a dezvăluit Loredana Chivu.

Cum sărbătorește fosta asistentă TV

Vrea doar familia și prietenii alături, iar pentru asta a închiriat o vilă la munte: „O să-mi țin ziua la munte. Am închiriat o vilă frumoasă și plecăm de pe data de 6 până pe 9 ianuarie. O să fie foarte frumos!”, a mai declarat blondina.

Cât privește cadourile, fosta asistentă TV spune că a primit destule și e convinsă că o să tot primească, însă nu are ceva anume ce-și dorește. Vrea sănătate, având în vedere problemele pe care le-a tot avut.

„Lucruri materiale mi-a ajutat Dumnezeu să mi le achiziționez și nu pot să mă plâng de absolut nimic. Vreau să fiu sănătoasă, fericită și liniștită! Oricum, simt că anul acesta va fi unul excelent. Am simțit de cum am intrat în noul an. Parcă într-un mult mai pozitiv, față de alți ani. Și, da, simt că o să se schimbe lucrurile și că mă așteaptă momente frumoase”, a mai adăugat Loredana Chivu.

Sursă foto: Instagram.com