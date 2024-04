Cum reușește un cuplu din Marea Britanie să trăiască într-o barcă. Deși inițial părea un coșmar, acum cei doi susțin că sunt în paradis

În ciuda faptului că nu știau nimic despre navigație, Wayne Aspland și partenera sa, Angela Hughes, și-au cumpărat o barcă, găsită într-un anunț pe Facebbok, iar acum au transformat-o în casa perfectă pentru ei.

Gândul de a trăi pe o barcă îngustă nu este pentru toată lumea, dar a făcut ca un cuplu să nu mai vrea să trăiască niciodată pe uscat. Wayne Aspland și Angela Hughes au plătit 17.000 de lire sterline pentru umila lor locuință plutitoare și, în ciuda faptului că inițial nu știau cum să trăiască pe o barcă, spun că nu s-ar putea întoarce niciodată să locuiască într-o casă obișnuită.

Cuplul, care are în jur de 50 de ani, locuiește pe barca lor îngustă cu cei doi câini ai săi, Phoebe și Bernie. Wayne a dezvăluit că primul gând de a trăi pe o barcă a făcut-o pe Angela să plângă, deoarece nu se putea gândi la nimic mai rău, mai ales văzând starea în care se afla barca. Dar perechea a muncit din greu pentru a o transforma în casa lor ideală.

Wayne a spus că au fost să se uite la alte bărci mai scumpe care costau peste 50.000 de lire sterline, dar a pus ochii pe una potrivită pentru bugetul lor. Spre disperarea Angelei, ,,i-a luat ceva timp” să se obișnuiască cu barca după ce au cumpărat-o.

Cum a reușit cuplul să transforme barca dărăpănată în casa visurilor

Barca lor, acum complet modificată, numită Vaila, este ancorată în canalul Monmouthshire și Brecon din Cwmbran, Țara Galilor și au echipat-o cu tot ce ai putea avea nevoie. Inclusiv un sistem de încălzire centrală despre care au explicat că funcționează cu motorină, o bucătărie complet funcțională, cu aragaz și cuptor, precum și un frigider și congelator.

Aceștia au, de asemenea, o cameră de zi confortabilă cu TV, o canapea mare care se transformă într-un pat dublu mare și un fel de șemineu pentru căldura suplimentară. Barca are chiar și Wi-Fi de mare viteză și un sistem de securitate montat.

A trăi pe o barcă înseamnă, de asemenea, că cei doi soți nu trebuie să plătească facturi scumpe în fiecare lună, deoarece barca lor are caracteristici de economisire a banilor, cum ar fi panourile solare și arzătorul de bușteni. Este departe de vechea lor viață care trăiește într-o casă din Oakdale, Caerphilly, pe care încă o dețin, dar Wayne a recunoscut că i-ar fi greu să se întoarcă acolo:

,,Nu am fost niciodată un fan al faptului că am fost închis în interiorul a patru pereți. Întotdeauna am fost o persoană care stătea cât de mult putea în aer liber. Am avut niște bani când aveam 50 de ani și am vrut să fac ceva cu ei. Aveam rulote și pur și simplu m-am săturat de condus. Am vrut o schimbare. Lui Ang i-a luat ceva timp să accepte ideea, dar nu ne-am uitat înapoi.”, a declarat bărbatul.

Câți bani au reușit să economisească de când locuiesc pe barcă

Cei doi soți și-au redus cheltuielile și susțin că nu au mai fost nevoiți să-și alimenteze barca din luna noiembrie a anului trecut. Când și-au cumpărat prima dată barca, nu aveau curent, așa că mai întâi au fost nevoiți să investească banii în niște panouri solare, dar care le ușurează viața acum. Panourile solare încarcă bateriile cu litiu, care inițial costau 2.500 de lire sterline, iar acum îi scutesc de grămadă de bani.

La început, Angela nu a crezut în ideea soțului său. În schimb, cu trecerea timpului, aceasta și-a schimbat părerea și acum e convinsă că a fost o ,,alegere bună”, din punct de vedere financiar, să cumpere barca:

,,Cred că am ales bine, din punct de vedere al banilor. Pe viitor, ne gândim să vindem casa, pe care încă o avem, și să ne retragem definitiv pe barca noastră. E ca și cum ai fi în vacanță mereu.”, a mărturisit Angela.

