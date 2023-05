Cum s-a cunoscut, de fapt, Tora Vasilescu cu soțul ei croat. Ce spune actrița despre prima sa căsnicie: „Încă mai sunt lucruri pe care nu le-am putut ierta”

Tora Vasilescu, îndrăgita actriță în vârstă de 72 de ani, a avut o viață demnă de telenovele! Acum, la momentul depănării amintirilor, aceasta a povestit amănunte neștiute despre relația cu fostul ei soț.

Tora Vasilescu și soțul ei croat, Alain Vrdoljak s-au cunoscut în anul 1991 și și-au unit destinele în 1994. În cadrul unui interviu, actrița a povestit cum a reușit să se lase cucerită de cel cu care își împarte viața în prezent.

„La ceva timp după Revoluție am format o familie. El e croat de origine, dar de la 19 ani rămas la Paris, la studii, și de 30 și ceva de ani e cetățean francez. Știi că bărbații croați au o genă așa, sunt foarte înalți toți. El a fost sportiv de performanță. A mai pus pe el, ca toți sportivii care au făcut înot, polo, și prima caracteristică așa, când vorbesc despre el, spun că are o inimă foarte bună. Și multe i se iartă omului cu inima bună!

Are talent. A umblat în toată lumea, iar bunica lui este de origine italiană. Se vorbea în casă italiană. Deci vorbește italiană, franceză, vorbește și limbile slave… Vorbea mult mai bine și româna, între timp a început să mai greșească cuvintele, pentru că, atunci când a învățat limba română, nu avea mintea odihnită, îi spun în glumă! Și, cu timpul, uităm mai ușor, mai ales dacă nu e limba maternă”, a povestit Tora Vasilescu într-un interviu pentru Viva.ro.

Tora Vasilescu: „Este o diferență de 3 ani și jumătate între noi”

Tora și-a mai amintit și cât de frumos a fost atunci când a vizitat Croația. Actrița și-a cunoscut soacra, însă pe socrul ei nu a mai apucat să îl cunoască. De asemenea, aceasta a mai precizat că între ea și partenerul ei este o diferență de vârstă de 3 ani, însă consideră că acesta este un lucru bun.

„Eu am fost la mare, la Split. E foarte frumos. Cum e zona meridională cu florile acelea bougainvillea. Soacra mea s-a născut pe o insulă care aparținea de Italia și se numea Insula de vis. Și chiar așa era. Eu am cunoscut-o pe soacra mea, dar pe socrul meu nu am mai apucat să îl cunosc. Pentru că eu aveam 39 de ani când m-am cunoscut cu soțul meu, el avea 42 și jumătate.

Este o diferență de trei ani și jumătate între noi, iar eu consider că este bună diferența aceasta. Când diferența e prea mare, am multe păreri în acest sens, dar nu vreau să supăr pe nimeni. La tinerețe, altfel simți dragostea, cum să spun, e hormonală, atracția aceasta dumnezeiască – iubirea. Pentru că iubire nu înseamnă numai sex. Iubirea e plimbarea de mână într-un parc, visarea, poezia, schimbul de energie, chimia aceea extraordinară.

Și să te privezi de asta ca să ajungi la proverbul românesc: „Să găsesc unul bătrân și bogat ca să se termine repede și să îi iau averea. Știți că există această replică? Am auzit-o de atâtea ori. În concluzie, în pierdere e fata tânără într-o astfel de relație”, a mai povestit Tora Vasilescu pentru sursa citată.

Ce spune Tora Vasilescu despre primul ei soț

Cât despre fostul soț, Tora Vasilescu spune că nu mai vrea să își amintească. Actrița a mărturisit că sunt lucruri pe care nu i le-a putut ierta primului bărbat cu care a fost căsătorită.

„Nu vreau să mai discut despre el. Încă mai sunt lucruri pe care nu le-am putut ierta, și atunci mi-am propus să le uit, și chiar am reușit”, a mai adăugat actrița.