Cum s-a descurcat fiica Ozanei Barabancea la Evaluarea Națională

Gloria, fiica Ozanei Barabancea, a trecut cu brio de Evaluarea Națională. Iar mama ei este mândră foc de reușita adolescentei.

Fiica Ozanei Barabancea a trecut cu bine de Evaluarea Națională, iar mama ei este mândră foc! Așa că… Ozana Barabancea s-a gândit să o răsplătească pe fiica ei. Și nu oricum! Gloria va pleca alături de mama ei la Viena, iar apoi, alături de câţiva prieteni, într-un sejur de 7 zile la Barcelona.

“A intrat. Important este că a intrat la pian clasic. Ea este o tipă foarte timidă, acum a prins încredere în ea. Studiază acum dans macabru (…) Este o piesă foarte foarte grea. Acum avem un concert, unde ea va deschide concertul. Vreau să avem cât mai multe ieşiri împreună. Dacă eu nu îi susţin, cine să-i susţină? Vom petrece ceva timp noi două, ca fetele, la Viena. Apoi, i-am plătit un sejur de 7 zile la Barcelona. Nu cu mine, cu nişte prieteni. O să mai merg cu ea.”, a declarat Ozana Barabancea la “Răi Da Buni”.

Ozana Barabancea are doi copii, o fată și un băiat, Gloria și Andrew. Spune că are încredere în deciziile lor și este foarte bucuroasă că sunt responsabili. Totuși, nu se aștepta ca fiul ei să dorească să își facă studiile în… România. Andrew va da, luni, prima probă scrisă la Bacalaureat.

„Eu pot doar să le sugerez ce să facă. Nu pot să îi oblig cu nimic. Andrew, fiind născut în Anglia, i-am sugerat să facă studiile acolo. Nu a vrut. A preferat România. Eu doar i-am arătat nişte poteci, nişte posibilităţi, el a ales. Mi-a spus de multe ori să am încredere în el, că ştie foarte bine ce face. Gloria, în schimb, o să alineze naţiuni întregi. Este puternică, înţeleaptă şi nu o poţi manipula sub nicio formă. Are o forţă interioară, care pe mine m-a copleşit”, a mai spus Ozana.