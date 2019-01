Ozana Barabancea, prima apariție după ce și-a micșorat sânii. Lumea a crezut că nu vede bine

Ozana Barabancea a apărut la TV după ce recent a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a bustului. Vedeta se simte bine şi arată din ce în ce mai spectaculos!(CITEȘTE ȘI: PLĂTITORUL A COMANDAT CINCI STICLE DE ARMAND DE BRIGNAC, APOI… A LUAT-O ”LA PACHET” PE CRUDUȚA!)

În urmă cu câteva zile zile, Ozana Barabancea intrat în sala de operaţie împreună cu medicii, dar şi cu un preot, vedeta a decis că este momentul să îşi micşoreze sânii. În ultima perioadă artista a acuzat mari probleme cu spatele şi din această cauză a hotărât să intervină la nivelul bustului.

„Vinerea trecută m-am operat. Deci eu sunt acum o operă de artă. Toate femeile care merg pe mâna doamnei doctor Carmen Giuglea ajung să fie o Pogany. Nu este neapărat o operaţie grea. Eu nu am făcut decât cu binecuvântare această operaţie, pentru că eu aveam dureri foarte mari de spate. De aceea a trebuit să îmi micşorez un pic greutatea sânilor. Nu a fost neapărat o operaţie estetică. A fost nevoie de o operaţie de sănătate, asta mai presus de orice. Nu a fost vreo fiţă. Este o operaţie estetică, pentru că am probleme cu spatele. Nu fac caz de treaba asta. Nu sunt nici prima, nici ultima. Sunt la 8 zile de la operaţie, sunt pansată, sunt cu bustiera. Azi am fost la schimbat pansamentul, sunt ok. Nu şofez, sunt atentă!”, a mărturisit Ozana Barabancea, în cadrul emisiunii lui Mihai Morar de la Antena Stars.

Ozana Barabancea, transformare radicală după ce și-a tăiat stomacul

Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei dieteși mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.