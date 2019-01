Ozana Barabancea, primele declarații după ce a ajuns pe mâna medicilor: “Am făcut trei operaţii într-una”

Ozana Barabancea a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după ce a decis să își facă intervenții chirurgicale pentru micșorare de bust și ridicare. În această după-amiază, jurata de la “Te cunosc de undeva!” a făcut primele declarații despre cele trei operații la care a fost supusă, de fapt.

Ozana Barabancea, primele declarații după ce a ajuns pe mâna medicilor

În vârstă de 50 de ani, Ozana Barabancea a mers astăzi la control ca să vadă dacă nu sunt probleme în timpul procesului de recuperare. Într-o postare făcută pe pagina ei de Facebook, vedeta de la Antena 1 a dezvăluit că i-au fost îndepărtate drenele, pentru că a urmat cu strictețe sfaturile doctorilor: “Dacă am fost cuminte, am venit la pansat și am scăpat de drene!”.

În plus, în timpul unui interviu, jurata de la emisiunea “Te cunosc de undeva!” a declarat că în urma uneia dintre intervenții i-au fost scoase aproape 5 kilograme de grăsime. Cea îndepărtată de pe șolduri i-a fost pusă în posterior, conform dezvăluirilor făcute de cântăreață.

“Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”, a mărturisit artista în cadrul unui interviu acordat la Antena Stars.

Ozana Barabancea, transformare radicală după ce și-a tăiat stomacul

Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei dieteși mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.