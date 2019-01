Filmări necenzurate cu ”războinica” de la Exatlon! A intrat la un show pentru adulți cu o prietenă!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul incendiare cu una dintre concurentele de la Exatlon. ”Războinica” a intrat la un show dedicat adulților cu o prietenă. Atenție, conținut nerecomandat minorilor! Și cu atât mai puțin cardiacilor! (CITEȘTE ȘI: PARTENERI DANSÂND GOI ÎN FAȚA FAMILIEI ȘI PRIETENILOR! UN COPIL MIC A FOST DE FAȚĂ…)

Când mama natură te-a înzestrat cu un fizic de invidiat, nu este exclus să te gândești cum să îți pui în evidență atuurile ca să îți rotunjești veniturile. Se pare că astfel a procedat și una dintre concurentele de la Exatlon. Din câte se pare, înainte de a intra în echipa "Războinicilor", una dintre frumoasele tinere și-a sporit câștigurile dezbrăcându-se în fața camerelor de filmat.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia imaginilor nerecomandate cardiacilor.

S-au „dezlănțuit” în fața camerei!

"Războinica" pare să fie o fire complet dezinhibată și nu are nicio reținere să își etaleze trupul bine definit. Împreună cu o prietenă, concurenta de la Exatlon se "dezlănțuie" în fața obiectivului camerei. Pentru suma corectă, se pare că cele două tinere sunt dispuse să ofere un adevărat show XXX. Iar ca tacâmul să fie complet, fetele nu se sfiesc să apeleze, atunci când situația o impune, la câteva jucării care se găsesc în sexshop.

Potrivit informațiilor noastre, sexy-războinica de la Exatlon și prietena ei au devenit unele dintre cele mai apreciate CamModels de pe site-urile de profil.

O videochatistă a donat 22.000 $ unor case de copii!

Că meseria practicată de participanta la Exatlon este foarte bănoasă o dovedește și Alexandra B, care a făcut un gest nemaivăzut. Ea este o videochatistă de 22 de ani din București, care a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume după ce a câștigat premiul pentru „Cel mai bun model de videochat al anului 2018”.

În două săptămâni lucrate, Alexandra a încasat nici mai mult nici mai puțin de 22.000$, pe care a ales să îi doneze integral unor case de copii din București.

Apelul către umanitate făcut de către Alexandra a ajuns până peste hotare, așa că mulți dintre cei cu care modelul socializează zilnic au donat împreună cu Alexandra pentru casele de copii din București.

„Mă îngrozește gândul că există copii care se culcă nemâncați. Mă îngrozește că există părinți care nu au cu ce să își trimită copiii la școală, sau, mai rău, care îi abandonează. Eu provin dintr-o familie modestă și întotdeauna am avut instinctul ăsta de a-i ajuta pe alții cu orice.

Nu-mi place să vorbesc despre faptele bune pe care le fac și nu voiam să apară nicăieri faptul că am donat acești bani unor case de copii. Am făcut-o pentru că așa am simțit, am s-o mai fac și îi îndemn pe toți să o facă. Măcar o dată pe lună, să facă un gest frumos. Putem schimba România asta, dacă ne schimbăm și noi mentalitatea”, a scris Alexandra pe contul său personal de Facebook.

