Despărțire-șoc în showbiz! Ryan Seacrest și Aubrey Paige și-au spus ADIO după trei ani de relație

Despărțire-șoc în showbiz! Ryan Seacrest și Aubrey Paige și-au spus ADIO după 3 ani de relație.

Ryan Seacrest și Aubrey Paige s-au despărțit după trei ani de relație. Vestea a fost confirmată de un amic al celor doi, care a declarat pentru publicația People că în ciuda faptului că relația lor amoroasă s-a încheiat, aceștia au rămas prieteni buni: ,,După trei ani frumoși împreună, Ryan și Aubrey au decis de comun acord să se despartă. Plănuiesc să rămână unul în viața celuilalt ca prieteni buni și să se susțină reciproc în demersurile lor”, a spus sursa.

Ryan Seacrest și Aubrey Paige și-au făcut publică relația în mai 2021, când au ieșit împreună în Hamptons pentru a sărbători Memorial Day. Seacrest, în vârstă de 49 de ani, și Paige, în vârstă de 26 de ani, au participat la o serie de evenimente de-a lungul anilor, inclusiv Gala Comitetului Colecționarilor LACMA 2022 și premiera documentarului lui Jennifer Lopez, Halftime, în iunie 2022.

Ryan Seacrest și Aubrey Paige nu dădeau semne că urmează să se despartă

Cei doi și-au făcut declarații de dragoste pe rețelele de socializare: ,,Pot spune cu siguranță că cea mai bună parte a anului 2021 a fost întâlnirea cu cel mai incredibil bărbat”, a scris modelul pe Instagram în descrierea unor fotografii de la petrecerea de Revelion din acel an. „Vă urez tuturor dragoste, fericire, siguranță și sănătate în 2022”.

De asemenea, Aubrey Paige, în vârstă de 26 de ani, l-a lăudat pe Seacrest după ultimul episod al emisiunii „Live with Kelly and Ryan” de pe ABC, în aprilie 2023: „Ryan, nu am întâlnit niciodată un om mai inspirat… Faci ca totul să pară atât de ușor, dar adevărul este că nu există nimeni ca tine. Sunt atât de mândră de tine”, a scris Aubrey Paige pe rețelele de socializare, potrivit Page Six.

,,Nu doar pentru etica ta profesională, ci și pentru inima ta grijulie și dragostea autentică pe care o oferi celorlalți. Sunt atât de entuziasmată de acest nou capitol din viața ta și din viața noastră. Fie ca acesta să fie plin de prezență totală, bucurie și relaxare în fiecare moment. Cele mai bune lucruri urmează să vină. Te iubesc, iubitule”, a continuat aceasta.

De asemenea, la începutul acestei luni, Aubrey Paige a apărut în emisiunea lui Seacrest, „On Air with Ryan Seacrest”, pentru a-și promova noul joc de cărți. Prezentatorul a felicitat-o pe Paige pentru că a dat viață acestei idei minunate și a spus că este mândru de ea, fără să dea de înțeles că între cei doi lucrurile au cam început să scârțâie.

FOTO: Facebook