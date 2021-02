Cum s-a îmbrăcat Anda Adam, pe pârtia de schi. Turiștii au crezut că nu văd bine

Anda Adam este una dintre cele mai sexy dive de la noi. Chiar și atunci când temperaturile coboară în termometru, blondina nu uită să-și impresioneze fanii cu formele ei.

Pentru că încă ne mai putem bucura de zăpadă și sporturi de iarnă, Anda Adam a renunțat pentru câteva zile la haosul din Capitală și s-a „refugiat” pe pârtia de schi, dar nu oricum. Știm cu toții că îi place să iasă în evidență, așa că vedeta s-a „dat în stambă” chiar și pe frig!

Mai exact, Anda Adam nu a uitat să fie sexy nici pe pârtia de schi. Artista a îmbrăcat o salopetă roșie, dar pe dedesubt nu a mai purtat nimic, în ciuda frigului de la munte. A deschis fermoarul salopetei, lăsând la vedere sânii voluptoși, spre șocul tuturor turiștilor care au crezut că nu văd bine, atunci când au zărit-o într-o asemenea ipostază.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 🔥 𝐀NDA ADAM 🔥 (@andaadam)

Fanii Andei Adam au reacționat cu mii de like-uri la postările vedetei, căci da, nu a uitat nici de internauții de pe Instagram, așa că a publicat fotografiile de infarct.

„Ai grijă de tine”/ „Vezi să nu răcești”/ Așa se merge pe pârtie?” sunt doar câteva dintre comentariile pe care i le-au lăsat fanii.

Anda Adam și-a găsit mașina avariată

Anda Adam a împărtășit cu fanii din mediul online întâmplare neplăcută prin care a trecut zilele trecute, la primele ore ale dimineții. Cântăreața a mers la bancă pentru a-și rezolva unele treburi și a parcat mașina undeva aproape, pe trotuar. Deși a stat acolo nu mai mult de două minute, cineva a avut timp să îi lase o amintire de zile mari.

Vedeta s-a trezit cu mașina avariată. Se pare că un om rău intenționat i-a aruncat un obiect dur pe mașină și i-a spart parbrizul. Anda Adam a fost surprinsă de răutatea oamenilor și a mărturisit că nu înțelege cum cineva ar putea să facă așa ceva.

„Mi s-a întâmplat ceva azi și voiam să împărtășesc cu voi minunata întâmplare. Asta apropo de discuțiile pe care le făceam cu instigarea la ură către alți oameni, cu oamenii care în loc să gândească pozitiv și să vor să facă lucruri frumoase stau acasă în fața unui calculator și doar încearcă să facă rău.

M-am oprit la o bancă, pe un trotuar, unde deasupra sunt apartamente, așa e zona acolo. Am intrat la bancomat, am scos niște bani. Am stat maxim un minut și jumătate și când am ieșit am găsit chestia asta. Cineva de la balcon probabil mi-a aruncat ceva pe parbriz în acest 1 minute jumătate când eu am intrat în bancă”, a povestit artista pe rețelele de socializare.