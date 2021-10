Cum s-a îmbrăcat Oana Roman în cea mai răcoroasă zi a toamnei! A slăbit peste 20 de kilograme

Oana Roman a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare în natură, la aer curat, departe de agitația și jungla urbană. Partenera de viață a lui Marius Elisei a slăbit considerabil și se simte foarte bine în pielea ei! Însă cum a ales Oana Roman să se îmbrace în cea mai răcoroasă zi a toamnei?

Oanei Roman nu îi place frigul, așa cum a mărturisit și ea pe rețelele de socializare. Totuși, partenera de viață a lui Marius Elisei a ales să iasă la aer curat, la pădure, departe de agitația urbană. Chiar dacă nu se împacă cu temperaturile scăzute, Oana Roman a ales să îmbrace un trening de catifea moale, fină, vișiniu, care îi vine perfect! Zâmbitoare și bucuroasă că și-a găsit timp să se recreeze, Oana Roman este fericită și pentru faptul că a slăbit peste 20 de kilograme!

”A venit frigul pe care eu nu îl iubesc deloc. Totuși o plimbare scurtă la aer curat merită măcar în weekend. Azi vă propun treningul de catifea moale și fină. Avem pe multe culori și eu îl ador. E și călduros și elegant!”, este mesajul scris de Oana Roman pe rețelele de socializare.

Citește și TALENTUL NEBĂNUIT AL LUI MARIUS ELISEI. OANA ROMAN ESTE ÎNCÂNTATĂ DE SOȚUL EI

Care este secretul siluetei Oanei Roman? Cum a reușit să slăbească peste 20 de kilograme

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a detaliat cum a reușit să scape de multe dintre kilogramele în plus. Se pare că vedeta a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală, iar în ceea ce privește dieta ține post intermitent. Mai exact, nu mănâncă nimic 16 ore și mănâncă doar într-un interval de 8 ore și atunci cu măsură.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, a declarat Oana Roman.

Sursă foto: captură video Youtube / instagram Oana Roman