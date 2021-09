Cum a apărut Oana Roman îmbrăcată la munte: ”Doamne, ce bine arăți!”

Oana Roman a topit kilogramele și radiază, după ce și-a schimbat stilul de viață. Mai mult decât atât, aceasta primește și o mulțime de aprecieri din partea urmăritorilor săi. De exemplu, Oana Roman a fost admirată astăzi chiar de către o femeie care dorește să în afle ”secretul”.

Oana Roman a scăpat de kilogramele în plus și a început, de ceva timp, să își afișeze silueta! Recent, aceasta a postat pe o rețea de socializare imagini de la munte și s-a îmbrăcat corespunzător pentru o ieșire în natură. Oana Roman a optat pentru o geacă tip bomber, o pereche de colanți mulați pe corp, dar și o pereche de pantofi. Zâmbitoare și fericită de progresul pe care l-a făcut în lupta cu kilogramele în plus, Oana s-a lăsat fotografiată în natură!

”Sus cât mai sus și mereu în sus. Nu ne uităm jos, doar înainte și țintim să fim mai buni și mai sus măcar sufletește!”, este mesajul scris de Oana Roman.

”Doamne, ce bine arăți! Îmi poți spune și mie ce ai făcut? Care este tratamentul minune de urmat?”, este unul dintre mesajele pe care Oana Roman le-a primit la imaginile postate pe Instagram.

Oana Roman, secretul siluetei sale

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a detaliat cum a reușit să scape de multe dintre kilogramele în plus. Se pare că vedeta a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală, iar în ceea ce privește dieta ține post intermitent. Mai exact, nu mănâncă nimic 16 ore și mănâncă doar într-un interval de 8 ore și atunci cu măsură.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, a declarat Oana Roman.

Sursă foto: Instagram Oana Roman, captură video Youtube din cadrul unui podcast