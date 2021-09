Oana Roman nu se mai oprește din slăbit! Care este secretul vedetei și cum arată acum. „A devenit un mod de viață”

În ultimul timp, Oana Roman s-a schimbat radical. După ce ani de zile a fost luată peste picior din cauza kilogramelor în plus, acum vedeta pare că este determinată să ajungă la măsuri de model. Aceasta a început un proces de slăbire, a dat jos multe kilograme și nu pare că se va opri aici.

Transformarea Oanei Roman a început în urmă cu ceva timp, iar acum rezultatele se văd foarte bine. Aceasta a dat jos peste 20 de kilograme și a pierdut mulți centimetrii în talie. Schimbarea radicală a vedetei a fost observată și de către internauți, care au fost curioși să afle cum reușește să scadă în continuare în greutate.

Într-o sesiune de Q & A, o urmăritoarea a întrebat-o pe Oana Roman cum reușește să slăbească constant și a cerut câteva sfaturi. Răspunsul vedetei a venit imediat, iar secretul pare să fie fastingul și determinarea.

„E singurul lucru pe care reușesc să îl fac în mod constant. A devenit un mod de viață. Nu mă abat de la fasting. Și nu mănânc oricât…am limite”, a răspuns Oana Roman.

Oana Roman, secretul siluetei sale

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a detaliat cum a reușit să scape de multe dintre kilogramele în plus. Se pare că vedeta a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală, iar în ceea ce privește dieta ține post intermitent. Mai exact, nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci cu măsură.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă", a declarat Oana Roman.

(VEZI ȘI: CE MESAJ I-A TRANSMIS OANA ROMAN LUI MARIUS ELISEI DE ZIUA SA DE NAȘTERE + CUM A REACȚIONAT TATĂL FETIȚEI SALE)