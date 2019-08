Am redeschis rubrica fară perdea, despre sex, ce răspunde tuturor dilemelor cititorilor CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România. Psihologul Jacqueline a acceptat să stea, din nou, de vorbă cu cititorii fideli și să ofere sfaturi în legătură cu cele mai intime probleme, găsind rezolvare pentru fiecare în parte. (VEZI ȘI: Ce a pățit o ”corporatistă” într-un tramvai din București: ”M-am speriat când am realizat că…”)

Dragă Jacqueline,

Mă numesc Daniel, am 31 de ani și sunt din București. Mă aflu într-o situație critică și am decis să îți cer ajutorul. Să încep cu începutul. Pe Alina am cunoscut-o în urmă cu vreo cinci ani. Aș putea spune că a fost dragoste la prima vedere. De atunci, am fost împreună până în urmă cu jumătate de an, când am decis să pun punct relației.

Pur și simplu nu mai mergea, nu mă mai atrăgea fizic aproape deloc, dar și sentimentele dispăruseră în totalitate. Și totul din cauza faptului că s-a îngrășat. Nu că m-ar fi deranjat prea mult pe mine acest lucru, dar se transformase ea. Din fata frumoasă, optimistă și plină de viață.. într-o grăsuță frustrată și foarte negativistă. Avea gânduri suicidale, îmi spunea că nu se mai suportă așa, pur și simplu a reușit Alina mea să se transforme în cu totul alt om, într-o femeie pe care nu o suport.

În fine, problema este alta. După ce ne-am despărțit și s-a mutat înapoi la părinții ei, a început calvarul. Telefoane, comentarii pe Facebook, stalk-ăreală maximă. Și totul a culminat cu ceea ce s-a întâmplat prin iulie, când, văzând că nu merge în niciun fel, a trecut la amenințări. Mi-a zis că, dacă nu mă împac cu ea, le zice tuturor secretul meu murdar.

Problema este că nu e chiar foarte departe de adevăr. Înainte să o cunosc pe ea, am fost la o nuntă și, din una în alta, m-am combinat cu o tipă pe care nu o mai văzusem până atunci. Am mers la hotel, am făcut-o, pentru ca mai apoi să aflu că tipa cu care tocmai făcusem sex este… verișoara mea.

M-am speriat maxim, dar apoi am reconstruit arborele genealogic și am aflat că nu e, de fapt, rudă de sânge, ci o verișoară prin alianță, de gradul 6. Am făcut marea prostie ca, într-o zi, când eram împreună, să îi povestesc Alinei. Și acum mă șantajează cu asta. Chiar nu aș vrea să afle tata. Sau, mai ales, mama. Nu ar înțelege, pentru că ei sunt mai de modă veche, așa, și s-ar supăra groaznic. Ce ar trebui să fac? Să mă împac cu nebuna, doar de frică?!

Dragul meu Daniel,

Povestea ta este una din care foarte mulți oameni au de învățat. De ce spun asta? Pentru că genul acesta de abordare este extrem de greșită.

În primul rând, toți oamenii ar trebui să înțeleagă faptul că nu poți forța un om să rămână lângă tine, pentru că, mai devreme sau mai târziu, tot la despărțire o să se ajungă. Sentimentul acesta de disperare că pierzi omul de lângă tine nu o să dureze o veșnicie. Iar în momentul în care Alina o să își revină, o să își dea seama de greșeala pe care a făcut-o și de situația penibilă la care s-a expus.

Tu, din punctul meu de vedere, dacă vrei ca lucrurile să se termine frumos, așa cum au și început, TREBUIE să ai o discuție cu ea foarte clară. În care să încerci să îi deschizi ochii și să îi expui problemele din relație și mai ales să îi spui foarte clar că tu nu mai simți nimic pentru ea. Trebuie să o faci să înțeleagă că între voi nu mai poate exista relația de până acum.

În al doilea rând, nu ai cum să stai într-o relație de frică. Pentru că, dacă alegi să te complaci în situația asta, o să ai o viață foarte nefericită. Și, până la urmă, dacă ea alege să le spună tuturor adevărul nu este un capăt de țară. Lucrurile cu familia ta le poți rezolva cu o discuție sinceră și ai putea să faci asta înainte să ia ea decizia de a le spune. Așa o să ai conștiința împăcată și nu o să mai stai cu frică.

Cât despre modul în care a hotărât ea să abordeze situația dintre voi… acest lucru spune multe despre ea. Și nu spune nimic bun… Cred că ar trebui să fii tu cel care pune piciorul în prag și face primul pas pentru separare. Dar numai discutând puteți să rezolvați situația și poate chiar să se termine într-un mod frumos.

Sper că am reușit să te ajut.

