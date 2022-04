Cum s-a „reinventat” Marcela Fota, la aproape doi ani de la moartea soțului

Moartea soțului a adus o perioadă neagră în viața cântăreței Marcela Fota, însă tânăra artistă nu s-a lăsat doborâtă de durere. Interpreta de muzică populară și-a găsit motivația și s-a “reinventat” după pierderea importantă pe care a suferit-o în urmă cu aproape doi ani.

Evoluția Marcelei Fota s-a făcut resimțită, în primul rând, în plan profesional. Interpreta de muzică populară și-a surprins fanii prin schimbarea repertoriului muzical, lansând o melodie plină de emoție, dedicată iubirii.

Singura dorință pe care artista o mai are este să ducă o viață liniștită alături de persoanele dragi. Marcela Fota declară că se încarcă cu energia publicului, fapt pentru care a decis să scrie o melodie plină de viață, pe care să o cânte pentru prima dată în ziua de Paște.

„Muzica înseamnă iubire și viață”

„Paște fericit tuturor! Este un cântec de dragoste, pentru că am decis să trec peste acest segment. Probabil ați remarcat că, în ultimul an, am avut melodii triste. Dat fiind faptul că unde cânt se sărbătorește dragostea, am hotărât să vin cu o melodie de dragoste în fața publicului.

Din punctul meu de vedere, muzica înseamnă iubire și viață! Am decis, deși este o sărbătoare atât de importantă, să vin și eu cu un surplus în această zi specială, cu o melodie de dragoste, să bucur oamenii”, a povestit Marcela Fota pentru starpopular.ro.

Soțul Marcelei Fota încetat din viață într-un mod subit. Bărbatul a suferit un infarct chiar în timp ce stătea la rând, într-o instituție publică. Durerea pricinuită de această tragedie nu poate fi descrisă în cuvinte și nu poate fi ameliorată nici de trecerea timpului.

„L-am visat și intrând în casa noastră”

Însă, există un lucru care-i dă putere artistei, legătura specială dintre ea și soțul ei.

”L-am visat de nenumărate ori. De fiecare dată, l-am visat bine și frumos. L-am visat și intrând în casa noastră. Ceea ce-mi transmite el, nu neapărat prin vorbe, este faptul că este mândru de noi, pentru că am rămas la fel de uniți”, spunea Marcela Fota, în urmă cu ceva vreme.