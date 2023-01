Cum s-au cunoscut, de fapt, Puya şi Meldina Gărdescu, de la America Express? „Ars” la bani, în ziua primei întâlniri

Puya și Melinda Gărdescu formează una dintre echipele care se luptă pentru marele premiu la Asia Express. Cei doi au în spate o poveste incredibilă despre modul în care s-au cunoscut, precum și despre faptul că artistul a rămas fără bani încă de la prima întâlnire.

Mulți îl cunosc în acest moment pe Puya, însă puțini sunt cei care o știu și pe actuala sa soție, Melinda. Cei doi formează un cuplu destul de puternic și au decis că ar putea face față provocărilor din Mexic în noul sezon America Express, de pe Antena 1.

Cum s-au cunoscut Puya și Melinda

Povestea de iubire dintre cei doi soți a început cu mulți ani în urmă, mai exact în 2006, moment în care Puya primea oferte pentru spectacole în toată țara. La un moment dat, acesta a acceptat să cânte la Deva, la un Bal al Bobocilor prezentat chiar de către cea care avea să îi devină soție.

Întâmplarea a făcut ca organizatorii evenimentului să refuze să îl mai plătească pe artist, motiv pentru care acesta a plecat imediat. Totuși, înainte de asta, a făcut schimb de numere de telefon cu Melinda, care pe atunci era destul de tânără. Cei doi au continuat să converseze luni bune, iar rapperul nu rata ocazia și mergea periodic la Deva pentru a o vedea.

„Ea prezenta Balul Bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Bine acum regret, sincer (râde). Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, a declarat Puya, în 2020, pentru Pro TV.

