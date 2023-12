Cum s-au fotografiat Cătălin Zmărăndescu și fiul său după ce s-au împăcat. Momente emoționante pentru fostul concurent la Survivor

Cătălin Zmărăndescu și fiul său au făcut pace! Cei doi nu și-au vorbit timp de șase ani și au purtat un război de zile mari în viața de zi cu zi, dar și în spațiul online. De curând, fostul sportiv a dezvăluit că s-a împăcat cu băiatul lui cel mare și că vrea să meargă în vizită, să-și vadă și nepotul. Cum a decurs reîntâlnirea dintre cei doi?

Mihai și Cătălin Zmărăndescu nu și-au vorbit ani buni din cauza problemelor dintre ei. Și-au purtat ranchiună și s-au certat pe rețelele de socializare atunci când au avut ocazia. Se pare că după ani întregi de scandal, cei doi au reușit să facă pace. Chiar dacă nu au avut niciodată o relație atipică tată-fiu, acum sunt mai deciși ca niciodată să facă lucrurile să meargă.

Mihai Zmărăndescu și-a luat fiul, care urmează să împlinească un an, și a mers în vizită la tatăl său. Cătălin s-a bucurat enorm să-și întâlnească nepotul pentru prima dată, așa că au realizat o fotografie de familie.

”După 6 ani”, a scris în descrierea pozei Mihai Zmărăndescu.

„Cea mai trăitoare imagine. Doamne, Mari sunt Milele Tale”, a scris Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor. Și alți foști concurenți de la emisiunea fenomen de la Pro TV i-au felicitat pe cei doi pentru decizia lor.

Cel care a făcut primul pas spre o împăcare a fost Cătălin Zmărăndescu. Mihai s-a arătat încântat de inițiativa tatălui și l-a primit înapoi în viața lui cu brațele deschise.

„Ieri m-am împăcat cu Mihai. Lucrurile se schimbă, doar că trebuie să găsești calea care duce spre schimbare. Acum suntem ok, vedem ce va fi în continuare. Am făcut primul pas, l-am sunat, am vorbit cu el, rămâne se vedem. Nu ne-am văzut încă, vreau să-l văd, vreau să-i văd și băiatul, dar asta pe viitor, nu ne grăbim. De 6 ani era tensiunea între noi. Nu contează cine a fost vinovat, astea au trecut, nu mai au importanță.

Important este prezentul și ce va fi mâine.(…) Ca și remarcă, relația mea cu cei din jurul meu este mai bună ca niciodată. Am încheiat orice conflict, orice neplăcere, orice lucru care mă deranja, iar acum pot spune că am plecat curat pe un nou drum”, a povestit fostul sportiv, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.