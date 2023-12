Împăcare istorică! Cătălin Zmărăndescu a cedat și l-a sunat pe fiul său: „Vreau să-i văd și băiatul, dar nu ne grăbim”

După ani de zile în care au purtat un adevărat război, în care s-au jignit, acuzat și condamnat reciproc, se pare că Mihai și Cătălin Zmărăndescu au reușit să ajungă la un numitor comun și să îngroape securea războiului. Cei doi au revenit la sentimente mai bune și au marcat o împăcare neașteptată. Cătălin Zmărăndescu a fost cel care a făcut primul pas, iar Mihai s-a arătat încântat de inițiativa tatălui.

În anul 2017, Cătălin Zmărăndescu și fiul său Mihai rupeau orice legătură. Cei doi nu și-au vorbit vreme de șase ani, sigurele „interacțiuni” dintre ei fiind acuzele reciproce pe care și-le adresau în spațiul public. Acum, însă, se pare că lucrurile s-au schimbat, iar aceștia au găsit puterea de a se ierta unul pe altul. Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre marea împăcare.

(CITEȘTE ȘI: FIUL A DAT CU SURVIVOR DE PĂMÂNT! RĂZBOIUL DINTRE CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU ȘI MIHAI CONTINUĂ LA PRO TV! PRODUCĂTORII AU RĂMAS INTERZIȘI)

Așa cum spuneam, vreme de ani de zile tatăl și fiul au purta un război de proporții. Și-au adus numeroase acuze și se declarau morți unul pentru altul. Însă, se pare că lucrurile s-au schimbat, iar cei doi au început să facă pași spre o relație mai bună.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Zmărăndescu a aruncat bomba și a declarat că s-a împăcat cu fiul său. Se pare că fostul sportiv și-a găsit curajul și a pus mână pe telefon. A format numărul fiului său și a făcut primul pas spre împăcare.

Cei doi au reușit să poarte o discuție normală, care i-a apropiat și acum privesc încrezători spre viitor. Cătălin Zmărăndescu chiar s-a arăta interesat să își cunoască nepotul, însă nu vrea să grăbească lucrurile, are răbdare și face totul pas cu pas.

„Ieri m-am împăcat cu Mihai. Lucrurile se schimbă, doar că trebuie să găsești calea care duce spre schimbare. Acum suntem ok, vedem ce va fi în continuare. Am făcut primul pas, l-am sunat, am vorbit cu el, rămâne se vedem. Nu ne-am văzut încă, vreau să-l văd, vreau să-i văd și băiatul, dar asta pe viitor, nu ne grăbim. De 6 ani era tensiunea între noi. Nu contează cine a fost vinovat, astea au trecut, nu mai au importanță.

Important este prezentul și ce va fi mâine.(…) Ca și remarcă, relația mea cu cei din jurul meu este mai bună ca niciodată. Am încheiat orice conflict, orice neplăcere, orice lucru care mă deranja, iar acum pot spune că am plecat curat pe un nou drum”, a povestit Cătălin Zmărăndescu, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.