Cum s-au îmbrăcat soacra mare & cea mică la nunta lui Ianis Hagi?! Specialistul CANCAN a analizat rochiile purtate de doamne la ”evenimentul anului”

Codul vestimentar black tie impune o eleganță desăvârșită atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Pentru doamne, rochiile lungi din materiale de lux precum catifeaua, voalul de matase, mătasea sau dantela sunt obligatorii, fiind completate de accesorii rafinate și pantofi eleganți.

Culorile clasice sau tonurile bijuterii sunt preferate, iar negrul este o alegere sigură, atât timp cât este accesorizat corespunzător. Pentru domni, un smoking negru sau bleumarin închis, cu nasturi acoperiți și rever din satin, este esențial. Cămașa albă cu guler clasic și papionul negru din mătase sunt obligatorii. Pantofii trebuie să fie negri, din piele lăcuită, iar șosetele negre din mătase completează perfect ținuta. Accesoriile precum butonii de manșetă și o batistă albă adaugă un plus de stil și rafinament.

Dar să ne oprim la ținutele doamnelor, care au pășit pragul marelui eveniment, nunta lui Ianis Hagi și Elena.

MARILENA HAGI (soacra mare)

Marilena Hagi, în rochia Victoria Beckham (4900 lei), a fost printre cele mai bine îmbrăcate femei de la ceremonia religioasă a fiului ei. Bravo!

LILIANA TĂNASE (soacra mică)

A avut un look elegant și frumos. Totuși, nu înțelegem de ce nu a renunțat la ceas și a ales să-l poarte în mănușă. O astfel de alegere a părut nepotrivită și a afectat puțin armonia ținutei.

ANDREEA NACIADIS (nașa)

A avut o apariție frumoasă, dar geanta pe care a ales-o nu a fost deloc potrivită. De ce a simțit nevoia să intre cu geanta în mână? Înțelegem că a vrut să creeze un anumit look, însă geanta a fost un mare NU. Un clutch ar fi fost mult mai adecvat pentru a completa ținuta.

KIRA HAGI

A purtat o rochie nu foarte drăguță, ba chiar și ușor infantilă. Un pic de bronz ar fi completat mai bine look-ul, deoarece pielea ei era mult prea albă, iar un ton mai cald ar fi adăugat un plus de strălucire și echilibru ținutei.

SIMONA HALEP

A optat pentru rochia Alaia 2004, în valoare de aproximativ 4.200 de euro. Este interesant de remarcat că Simona a mai purtat această rochie la un bal din 2019. Oare rochia îi place atât de mult sau nu a dorit să investească într-o nouă ținută pentru acest eveniment? Indiferent de motiv, apariția ei a fost curată și plăcută, dar nu a reușit să impresioneze cu adevărat. Nici geanta Hermes Mini Kelly nu e chiar cea mai buna alegere pentru un eveniment de seara. Poate data viitoare!

TANIA HALEP

A avut o apariție clasică, corectă și drăguță. Se poate!

MIHAELA GEOANĂ

A avut un look corect, foarte cuminte și per total ok. Totuși, un stilist nu ar strica pentru a adăuga un plus de rafinament și originalitate aparițiilor sale.

ADELINA CHIVU

A avut o apariție frumoasă și corectă, dar nu una memorabilă. Deși ținuta ei a fost potrivită, coafura putea fi mai aranjată, eventual cu părul strâns pentru un aspect mai elegant.

SANDRA MUTU

Ea și Adrian Mutu au fost printre cei mai bine îmbrăcați de la petrecere. Așa da! Sandra, o femeie frumoasă, a ales o ținută corectă și elegantă, care i-a pus în valoare toate atuurile.

CRINA MARIN

O ținută aproape corectă de zi. Pantalonii și sacoul Seen Users purtați de Crina scot din anonimat orice apariție.

IOANA COMAN

Clar nu a purtat cea mai frumoasă rochie! Cred că cel mai mult ne deranjează materialul, nu pare a fi unul de lux. Nu sunt multe de zis.

VANESSA DRĂGUȘ

A avut o apariție per total drăguță, însă cu mici scăpări. Materialul mânecii de la rochie duce ținuta într-o zona mai ieftină/mai puțin sofisticată.

TIA MARIA

Iubita lui Ionuț Nedelcearu a avut o apariție foarte frumoasă. Tia, o femeie elegantă, a strălucit, însă cum de nu i-a sugerat iubitului ei să poarte un papion? Ar fi fost perfect pentru a completa ținuta lui.

ANTOANELA TĂTĂRUȘANU

Rochia a fost mult prea scurtă pentru un eveniment black tie.

MILANA ILIE

Nu e cea mai frumoasă rochie, materialul e unul de zi, dar chiar și așa putea fi un look reușit dacă modelul rochiei era un pic mai complex. Nu ne este clar de ce a ales să dezvăluie atât de mult piciorul, a diminuat eleganța ansamblului.