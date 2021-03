O nouă înșelătorie face ravagii în România. Unii dintre oamenii de bună credință care pun anunțuri pe OLX sunt păcăliți de clienți falși și le sunt furați banii de pe card fără să-și dea seama. Ei accesează un serviciu ce pare a fi al OLX însă, în realitate, este o escrocherie. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, mărturisirile uluitoare a unei femei care a picat în plasa escrocilor care operau prin „Metoda OLX”.

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, am intrat în posesia unor mărturisiri incredibile ale uneia dintre victimele escrocilor care aplică ”Metoda OLX”. O cititoare ne-a mărturisit, cu lux de amănunte, cum a fost înșelată.

”Mi-am pus telefonul la vânzare, pe OLX, la un preț de 3.500 lei – un IPhone ultima generație proprietate personală, luat în rate. Mi-a scris un cumpărător și mi-a spus că dorește să îl achiziționeze prin serviciile de transfer OLX. Mi-a explicat că el comandă prin OLX de câteva luni și că primesc banii în cont pe loc și fară nicio problemă să trimit cu curierul telefonul. Mi s-a părut ciudat că nu negociază, însă la întrebarea de ce plătiți atât de mult mi-a zis că nu au magazine bune în localitate și că telefonul are preț bun.

A scris că îl cheamă Violet Tănase și când l-am sunat pentru mai multe explicații mi-a spus că nu poate vorbi, că e răcit și nu are voce. I-am cerut buletinul și bineînțeles a refuzat, iar din conversație a reieșit că e dispus să plătească inclusiv comisionul meu la OLX, numai să-i trimit eu confirmarea de pe aplicația bancară că voi primi banii”, ne-a declarat femeia înșelată.

„Am blocat cardul și urmează să merg la poliție”

”Mi-a trimis un link pe care am completat datele cardului și mi-a apărut un link fals OLX care îmi garanta că am vândut produsul, adică telefonul și voi încasa banii. Am dat «OK» pe acel link și mi-a luat banii de pe card. Am sunat la bancă ca să blochez însă a fost mult prea târziu.

Am blocat cardul și urmează să merg la poliție. Operatorul băncii la care am cardul mi-a spus că sunt foarte multe cazuri asemănătoare cu al meu. Trebuie să știe cât mai multă lume despre această metodă ca să nu mai pice în plasa escrocilor", ne-a mai spus victima.

Avertismentul polițiștilor

Polițiștii avertizează ca, în momentul în care se fac tranzacţii online cu persoane necunoscute, să nu fie trimise niciodată datele de pe card. Se pot trimite datele contului bancar, pentru a fi viraţi banii, însă nu datele de pe card. Odată ce intră în posesia banilor din cont, aceștia nu mai pot fi recuperați, pentru că escrocii folosesc conturi deschise în alte țări.

Ce ar trebui să știe utilizatorii OLX

Sfaturi pentru utilizatorii OLX.RO:

Nu părăsi chat-ul OLX. Păstrează discuția acolo, ca să poți fi ajutat în caz de fraudă.

Verifică cu atenție adresa paginii web: asigură-te că este „https://www.olx.ro/” și conexiunea este securizată. Dacă ai ajuns vreodată pe un site care nu este cel menționat, părăsește-l cât mai curând și nu-ți lăsa datele personale cum ar fi parola, numărul întreg al cardului sau codul PIN.

Evită orice plată în avans, indiferent de pretextul cu care vine alt utilizator și nu publica datele cardului tău pe un alt site. Dacă ți se cere asta, semnalează situația.

