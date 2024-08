Cum se apără Iustina, după ce a băut până a căzut pe jos: „Acolo lucrurile erau total diferite”

Iustina a încins atmosfera la Insula Iubirii! Concurenta a uitat de camerele de filmat și de telespectatori și și-a dat frâu liber la distracție. După ce a savurat câteva pahare de cocktail-uri, aceasta a renunțat la inhibiții și s-a distrat pe cinste. Pe ringul de dans, șatena a captat toată atenția publicului cu mișcările ei energice. Totuși, dezinvoltura Iustinei a fost puțin exagerată, iar telespectatorii nu au văzut chiar totul. După câteva pahare, aceasta s-a dezechilibrat de mai multe ori, neputând să se mențină pe picioare.

Cele cinci cupluri de la „Insula Iubirii” sunt aproape de jumătatea testului din Thailanda, iar tentația și-a făcut simțită prezența într-un mod destul de evident. În timp ce unii au cedat ispitei și s-au bucurat de libertatea oferită, alții au rămas mai prudenți. Totuși, situația s-a schimbat radical pentru Iustina, care a reacționat impulsiv după ce a văzut imagini cu partenerul ei.

Citește și: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎNTRE CORNEL ȘI ISPITA MARIA DE LA INSULA IUBIRII: „DE TREI ORI AM REFUZAT-O”

Supărată și nemulțumită, șatena a decis să lase deoparte orice inhibiție și să se lase complet în voia momentului. Pe TikTok, Iustina a oferit o reacție sinceră în legătură cu comportamentul ei de până acum la „Insula Iubirii”, recunoscând că experiența din emisiune a schimbat-o mult și că dacă ar mai merge ar înțelege altfel lucrurile.

„De acasă, acum când m-am uitat, imaginile din apă le-am văzut total diferit față de cum le-am văzut de acolo plus reacția mea pe care am avut-o, nu știu, nu a fost una tocmai ok, dar acolo lucrurile erau total diferite. Tot ce vedeam mi se părea grav și dacă vorbea cu o fată mi se părea ieșit din comun, acum când m-am uitat de acasă și am văzut imaginile din apă am văzut că nu a fost contact și că se sărutau. Eu când mă uitam de acolo chiar mi se părea că se sărutau.

Se interpretează foarte mult reacțiile pe care le ai, faptul că nu poți să vorbești cu cei de acasă, cu familia, practic ești înconjurat de niște străini, pentru că toată lumea de acolo era străină pentru mine și lucrurile le vezi total diferit. Mă uit acum de acasă și mă minunez de câte lucruri spuneam.”, a spus Iustina pe TikTok.