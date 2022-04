Cum se calculează pensia. Mesajul transmis de șeful CNPP. Ce trebuie să știi, de fapt, atunci când vrei să îți calculezi singur pensia.

Care sunt datele pe care trebuie să le cunoști atunci când dorești să îți calculezi, de unul singur, pensia? În cadrul unui interviu, Daniel Baciu, președintele CNPP, a explicat modul în care sunt evaluate dosarele pentru recalcularea pensiilor. Ce formulă trebuie să respecți?

Citește și ANUNȚUL FĂCUT DE CNPP. CATEGORIA DE ROMÂNI CĂRORA LI SE POT SUSPENDA PENSIILE

Ce spune șeful CNPP

În cadrul unui interviu la Antena 3, în cursul zilei de sâmbătă, Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat că au peste 2,3 milioane de dosare evaluate până în acest moment și că atunci când se verifică un dosar, trebuie să existe același punctaj pe care o persoană l-a avut atunci când a ieșit la pensie.

”La nivel național, am trecut de 2,3 milioane de dosare evaluate. Noi urmărim în principal două lucruri importante. În primul rând, noi trebuie să introducem aceste dosare într-un format electronic nou, practic trebuie să digitalizăm toate aceste dosare. Apoi, noi trebuie să verificăm aceste dosare și să picăm pe același punctaj pe care respectivul l-a avut când a ieșit la pensie”, a spus șeful CNPP.

Vezi și MODIFICĂRI LA CUMPĂRAREA VECHIMII ÎN MUNCĂ. CÂND NU TREBUIE CUMPĂRATĂ

Cum se calculează pensia

Președintele CNPP a explicat și cum trebuie să calculezi pensia. El a oferit exemplul unui bărbat care a lucrat în tricotaje, pentru aproape 30 de ani. Stagiul de cotizare și numărul de puncte realizate sunt importante. De exemplu, bărbatul care a lucrat în tricotaje a acumulat, în anii de muncă, 23,81575 de puncte.

”Sunt două date foarte importante pe care noi trebuie să le urmărim: decizia de pensie pe care orice om are când iese la pensie. Când facem evaluarea, noi ne referim, în principal, la stagiul de cotizare realizat și al doilea indicator este numărul total de puncte realizate de respectivul beneficiar. Spre exemplu, cazul unui bărbat care are un stagiu de 38 de ani o lună și 20 de zile și are un total de puncte de 23,81575”, a mai spus Daniel Baciu.

Punctajul mediu se înmulțește cu valoarea actuală a punctului de pensie.

”A lucrat în tricotaj, efectiv a lucrat 22 de ani și 24 de zile în grupa a doua, respectiv cinci ani în condiții normale. Deci, după 27 de ani de muncă, în momentul de față a ajuns la un punctaj mediu de 0,8164 pe care îl înmulțim cu valoarea actuală a punctului de pensie de 1586 de lei și vedem că are în jur de 1.500 de lei”, a continuat șeful CNPP.

Sursă foto: Pixabay