Cum se descurcă fiica Adrianei Iliescu la facultate. Ce note are, de fapt, Eliza

Fiica Adrianei Iliescu (84 de ani) a ajuns o domnișoară în toată firea și a devenit cel mai mare sprijin al mamei sale. Eliza Maria (18 ani) este studentă la două facultăți din București, la Litere și la Științe Umane, însă puțin știu cum se împarte între cele două, dar și ce rezultate a obținut până acum.

Adriana Iliescu a deveni cea mai bătrână mamă din România, după ce în urmă cu 18 ani a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Eliza Maria Bogdana este o adolescentă în adevăratul sens al cuvântului. Mama ei a avut grijă să-i insufle principii și credințe ce o vor ghida în viață.

Cum se descurcă la facultate Eliza, fiica Adrianei Iliescu

Eliza este studentă la facultatea de Litere, dar și la Științe Umane, adoră filosofia și limba română. În cadrul unui interviu acordat recent, Adriana Iliescu a dezvăluit faptul că este tare mândră de fiica ei, mai ales că la toate materiile are doar note de 9 și 10.

„Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!, a spus Adriana Iliescu.

Acum că aproape a devenit stâlpul familiei, Eliza este ca mâna dreaptă a mamei ei. Adolescenta se ocupă de curățenia în locuință, o ajută la gătit și chiar încearcă să preia cât mai mult din grijile și responsabilitățile Adrianei Iliescu.

„Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a mai declarat Adriana Iliescu, pentru Click!

Adriana Iliescu și-a dorit enorm să fie mamă și nimic nu a împiedicat-o. Avea 66 de ani când micuța a venit pe lume prematur și nu este copilul ei biologic, aceasta fiind doar mamă purtătoare. Donatorii au decis să rămână anonimi.