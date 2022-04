Cum se înţelege Ana Baniciu cu socrii: „Nu am mai întâlnit…”

Ana Baniciu trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Artista are o relaţie de câţiva ani, iar în curând va îmbrăca rochia de mireasă. În cadrul unui interviu recent, blondina a mărturisit că este pregătită să trăiască tot restul vieţii alături de partenerul său. Mai mult, vedeta a dezvăluit cum se înţelege cu socrii.

Povestea de dragoste dintre Ana Baniciu şi Edy Kovacs a început în pandemie. O prietenă comună le-a făcut cunoştinţă, iar de atunci sunt de nedespărţit.

Recent, artista a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruţă, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viaţa sa. Cântăreaţa a radia de fericire în momentul în care vorbea despre bărbatul cu care urmează să se căsătorească.

CITEŞTE ŞI: ANA BANICIU ȘI LOGODNICUL EI FAC PASUL CEL MARE! ”TREBUIE SĂ GĂSIM CEVA MAI MĂRICEL”

Cum se înţelege Ana Baniciu cu socrii

Artista a mărturisit că îşi apreciază foarte mult viitorii socri pentru familia frumoasă pe care au reuşit să o construiască. Ana Baniciu se simte norocoasă că este înconjurată de oameni minunaţi.

„Ei sunt din Oradea, avem acolo nepoțeii. Avem o familie foarte frumoasă. Mama soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model. Și tata socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a declarat Ana Baniciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Când va avea loc nunta

În ceea ce privește nunta, artista spune că va avea loc în 2023, însă deocamdată nu au stabilit alte detalii.

„Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram