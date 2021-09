Cum se înțelege Nicole Cherry cu socrii ei. Artista a dezvăluit și cine o va ajuta cu creșterea fetiței

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de aroximativ trei ani și în luna decembrie a acestui an vor deveni părinți pentru prima dată. Artista a dezvăluit cine o va ajuta cu creșterea fetiței, dar și care este relația cu socrii săi.

Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, acest lucru nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat. Cât despre viitorii socrii… ei bine, artista a mărturisit că are o relație foarte bună și petrece mult timp în compania lor.

De asemenea, lui Florin Popa i-a fost foarte ușor să se acomodeze deoarece îi cunoștea pe părinții iubitei sale încă dinainte ca el și Nicole să formeze un cuplu. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DE GRAVIDĂ. “N-AM SUFERIT SCHIMBĂRI MAJORE, NU AM AVUT POFTE MARI”)

”Este un bărbat atent, ăsta este unul dintre lucrurile care m-au făcut să mă îndrăgostesc de el. Și da, îmi spune să am grijă de mine, dar înțelege, în același timp, că nu pot schimba total activitățile din viața mea. Toate au un curs normal. Cu socrii mă înțeleg foarte bine. Ne vizităm constant și petrecem timp împreună”, a dezvăluit Nicole Cherry pentru VIVA!

De ce nu s-a căsătorit până acum Nicole Cherry

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară! Peste trei luni își va putea ține fetița la piept și abia așteaptă să o cunoască. Toată lumea, însă, se aștepta ca artista să facă cununia civilă înainte să nască. Cei doi locuiesc împreună de ani buni, însă căsătoria nu a fost o prioritate pentru ei.

Cu siguranță, la un moment dat, Nicole Cherry va face și acest pas. Însă vrea ca atunci când va păși în fața altarului, alături de tatăl fetiței sale, să arate spectaculos. Așa că… vedeta vrea să aștepte până va reveni la silueta pe care o avea înainte de sarcină. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DE GRAVIDĂ. “N-AM SUFERIT SCHIMBĂRI MAJORE, NU AM AVUT POFTE MARI”)

”Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie … să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte. Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. E frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a dezvăluit Nicole Cherry la Xtra Night Show.