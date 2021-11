Cum se înţelege Rita Mureșan cu tatăl copiilor săi în prezent: „Relația noastră s-a îmbunătățit după ce am divorțat”

Rita Mureșan este una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România. Deşi pe plan profesional vedeta s-a bucurat de succes, în plan personal, lucrurile au stat cu totul diferit. În cadrul unui interviu a vorbit despre separarea de tatăl fetiţelor sale, dar şi cum se înţelege cu acesta în prezent.

Rita Mureșan a fost căsătorită timp de 13 ani cu Nelu Mureșan. Din povestea lor de dragoste s-au născut două minunăţii de fete Gloria și Rebecca. Deşi a dezvăluit faptul că nu a regretat divorţul, creatoarea de modă a mărturisit faptul că în prezent are o relație cât se poate de bună cu fostul soţ.

Mai multe amănunte despre acest subiect a povestit în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, de la ProTV.

„Relația noastră s-a îmbunătățit după ce am divorțat”

Rita Mureșan a afirmat că relația s-a cu cel care i-a fost soț s-a îmbunătățit după divorț.

„Eu am inițiat divorțul. A trecut atât de mult timp de atunci încât momentul nu mai face parte din amintirile mele. Relația în care am rămas cu tatăl copiilor mei este cea mai importantă, se bazează pe binele copiilor. Nu mi-a părut rău ca am divorțat, relația noastră s-a îmbunătățit după ce am divorțat. Am ajuns, după atâția ani, să ne apreciem ca oameni”, a explicat creatoarea de modă.

Au fost la cuțite, dar s-au împrietenit de dragul fetelor

„Nu ne-au reproşat niciodată că am divorţat. Am devenit doi oameni liberi care puteau să facă ceea ce îşi doresc. În vacanţe plecăm toţi, sărbătorile le face tot împreună, deci dinamica nu s-a schimbat prea mult. Noi suntem tot mama şi tata pentru ele. Mai greu a fost cu presiunea media. Aşteptau paparazzi la poartă, a fost mediatizat divorţul.

Eu nu am luat nimic după partaj. Am luat doar copiii, atât! Ca idee, împărţim şi custodia câinelui. Vara stă la el, iar în rest la mine”, a mai povestit Rita Mureşan, în cadrul aceleiași emisiuni.

Sursă foto: Arhivă Cancan