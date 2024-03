Cum se lăuda Selly că reuşeşte să rămână cu permisul în buzunar? Vloggerul a rămas pieton, după ce a circulat cu o viteză uriaşă

Sâmbătă, 23 martie 2024, Selly (23 de ani) a rămas fără permis de conducere. Vloggerul a fost prins conducând cu 236 km/h, pe autostrada A1 București-Pitești, fapt pentru care va rămâne pieton pentru următoarele 4 luni. La începutul anului 2024, Andrei Șelaru se lăuda cu faptul că, deși mai are momente în care calcă pedala de accelerație a bolidului său -un Porche 911, reușește să fenteze legea și să rămână cu permisul în buzunar.

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a dat de necaz. Vloggerul de 23 de ani a fost prins de polițiști conducând cu 235 km/h pe Autostrada București – Pitești. Pe lângă faptul că permisul de conducere i-a fost suspendat pentru următoarele 4 luni, Selly s-a ales și cu o amendă contravențională în valoare de 3.300 de lei.

Selly a rămas pieton, după ce a fost prins conducând cu peste 200 km/h

În cadrul unei postări pe Instagram, vloggerul a confirmat cele întâmplate și a recunoscut că a avut un moment de inconștiență pe care îl regretă. Selly a încercat să-și justifice fapta, spunând că se grăbea să ajungă la o filmare.

„Vreau să confirm informația apăruta în Mediafax, azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă, am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton 4 luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris Selly, pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

La începutul anului 2024, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Selly vorbea liber și chiar se mândrea cu faptul că reușește, în ciuda tentației de a călca pedala de accelerație a bolidului său – un Porche 911, să rămână cu permisul de conducere în buzunar. Ei bine, se pare că ”minunea” a durat aproximativ două luni.

CANCAN.RO: Cum reușești să rămâi cu permisul de conducere în buzunar?

Selly: Până acum am reușit. Mai calc pedala de accelerație, poate mai dau și eu viteză, dar când văd că e gol, când nu e nimeni pe șosea. Nu trebuie să fii animal. Mi-am făcut o dată talentul și gata. Mi-l mai fac peste o săptămână. Consumă foarte mult dacă mergi tare cu ea are un consum de 25-26 l/100 km, ceea ce înseamnă enorm dacă mergi la un drum lung, dar e o plăcere să mergi cu ea. Nu se compară cu nimic. – vezi AICI interviul complet.