Cum se menține Codruța Filip în formă. Artista va stârni invidia femeilor: „De ce să mint?”

Codruța Filip este o tânără artistă de muzică populară care nu mai are nevoie de prezentare. În această perioadă, se află în centrul atenției, după ce s-a întors de la „Desafío: Aventura” și a divorțat în secret de Valentin Sanfira. Problemele par că și-au pus amprenta asupra ei, artista apărând mai tristă și puțin mai slabă. Fanii se întreabă care este secretul ei, iar noi o să vi-l prezentăm în rândurile următoare.

Cântăreața în vârstă de 30 de ani are o siluetă de invidiat, pe care fanii ei au putut să o observe mai bine în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”. Codruța are o siluetă trasă ca prin inel datorită genelor moștenite de la părinți.

Cum se menține Codruța Filip slabă

În urmă cu patru ani, cântăreața de muzică populară a fost invitată în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde a vorbit despre silueta ei. Codruța Filip susține că nu a ținut niciodată dietă, că mănâncă mult și compensează cu sport. Aceasta ar merge la sala de fitness și de 5 ori pe săptămână!

„E genetică treaba. Mănânc foarte mult, dar fac și sport, recunosc. Ajung la sală de 4-5 ori. De ce să mint? Să știi că nu sunt așa slăbuță, am 60 de kilograme”, a mărturisit Codruța Filip în cadrul emisiunii TV.

Codruța Filip nu are vergeturi sau celulită

În cadrul ediției, artista a fost întrebată dacă s-a confruntat și ea cu două dintre cele mai neplăcute probleme fizice pe care multe femei le au: vergeturile și celulita. Din fericire pentru ea, genetica bună i-au lăsat pielea fermă și fină.

„Din fericire, nu, sunt o norocoasă. Chiar vorbeam cu mama pe tema asta, când ieșeam de la sala. Mi-a zis că sunt foarte norocoasă că nu am avut niciodată celulită, pentru că scapi foarte greu de ea. Mi-a spus că ea crede că semăn cu tata. Fac de mică sport, merg la sala de fitness. Am mai făcut și pauze de 1-2 ani, dar m-am ținut cât de cât. Când nu am mers la sală, tot am făcut sport. Ieșeam seara și alergam, făceam gimnastică acasă”, a mărturisit Codruța Filip.

Ce spune Codruța Filip despre diete?

Fosta soție a lui Valentin Sanfira a mărturisit că ea nu a ținut diete la viața ei. Ba mai mult, a avut curajul să recunoască la TV câte kilograme are.

„Nu, nu am ținut niciodată. Am 60 de kilograme”, a recunoscut Codruța în urmă cu 4 ani.

Artista a mărturisit că, în fiecare dimineață, se trezește și se analizează în oglindă. Își caută defectele și apoi realizează că procedează greșit. Aceasta își schimbă rapid abordarea, deoarece vrea să aibă o zi bună.

„Dimineața mă uit în oglindă. Prima dată, mă analizez și spun că am cearcăne, că parcă mi-a ieșit un coș… Apoi spun că, dacă îmi fac eu o stare de bine, toată ziua îmi merge bine. De ce să stau posomorâtă? Totul depinde de tine și de psihicul tău”, a mai adăugat Codruța Filip.

Când a cedat psihic artista

Cu toate că apare frumoasă și zâmbitoare în mediul online și la TV, Codruța Filip a avut și ea perioade grele în viață. Artista a povestit despre un moment dificil, care s-a petrecut înainte de divorțul de Valentin Sanfira, și ajunsese să cântărească 47 de kilograme.

„Am avut o perioadă foarte stresantă. Am avut 47 de kilograme. Nu arătam ok. Aveam o părere foarte proastă despre mine. Toată lumea mă întreba: „ești bolnavă, ai pățit ceva?” Mă simteam foarte prost, nici nu mai eram frumușică, parcă eram trasă la față. Eram destul de căzută psihic, dar mi-am revenit ușor, ușor. Cei din jur încercau să îmi ridice moralul, dar am înțeles că, dacă nu fac eu ceva pentru mine, nu face nimeni”, a conchis artista.

