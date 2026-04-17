Creatura aparte filmată în Munții Bucegi: „scorpionul fals” care i-a uimit pe români. Unde obișnuiește să se ascundă?

De: Paul Hangerli 17/04/2026 | 07:20
Scorpionul fals din Bucegi, sursa-colaj CANCAN.RO

Fauna și flora României nu încetează să ne surprindă. Scorpionul fals, sau pseudoscorpionul cum este el denumit științific este o apariție rară iar cei care îi văd se pot considera norocoși. Olteanu Răzvan, un ranger din Parcul Natural Bucegi a avut parte de această întâlnire rară, clipul circulând pe internet. CANCAN.RO îți prezintă toate amănuntele despre această specie națională

Ce este de fapt un scorpion fals?

Pseudoscorpionul este o arachnidă mică, de 2 până la 8 milimetri-un păianjen foarte asemănător scorpionului dar fără coadă și ac. Corpul acestora este împărțit în partea anterioară și abdomen au 4 perechi de picioare dar și cleștii specifici scorpionilor-aceștia fiind prevăzuți cu venin, pentru capturarea prăzii.

Unii dintre ei au 2 sau 4 ochi, în timp ce speciile de peșteri nu au deloc. Simțul principal este tactil, realizat prin peri sensibili. Scorpionii falși detectează prada prin vibrații de la mică distanță.

Sunt prădători aceștia capturând și hrănindu-se cu insecte mici și larve. Injectează venin după care digeră prada extern iar în final o absorb. Pesudo scorpionii trăiesc maxim 6 ani. Se dezvoltă în 1-3 ani apoi au o viață de 2-3 ani ca adult.

Unde trăiesc pseudoscorpionii?

Aceste insecte curioase trăiesc de obicei în zone tropicale și temperate, inclusiv în România. Se găsesc în sol, pe sub scoarță, în peșteri, iar uneori în locuințe- un exemplu fiind scorpionul de cărți. Sunt activi în sezonul cald și hibernează iarna în coconi de mătase pe care îi produc singuri.

Uneori se adaptează și trăiesc în colonii de furnici sau de termite și se pot deplasa parazitând alte animale mai mari, păsări sau mamifere, pentru a se răspândi.

Speciile Românești

În România au fost identificate mai multe specii endemice de pseudoscorpioni, adică specii ce nu se găsesc nicăieri altundeva în lume. Aceste specii apar mai ales în Carpați, în zone carstice și peșteri, având habitate izolate-subterane sau foarte umede. Dintre speciile românești amintim Neobisium carpathicum și Neobisium moldavicum. Uneori arealele în care trăiesc sunt extrem de restrânse, pot trăi într-o singură peșteră.

Sunt puțin cunoscuți deoarece sunt foarte mici, trăiesc în medii greu accesibile, sunt studiați în domenii de nișă precum biospeologia iar unele specii sunt descrise relativ recent și încă nu pot fi reclasificate.

