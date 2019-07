Cum se relaxează Adela Popescu și Radu Vâlcan în vacanță: „Și? Zici că dorm ăștia mici?”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au lăsat pentru câteva zile agitația din București și au plecat într-o binemeritată vacanță. Cei doi s-au dus în Cipru împreună cu copiii lor.

Adela Popescu și Radu Vălcan se bucură din plin de clipele pe care le petrec împreună. Cei doi prezentatori TV au fost surprinși într-o impostază romantică atunci când au rămas doar ei, fără copii.

„Și? Zici că dorm ăștia mici? -Scumpe, relaxează-te. Bem și noi un păhărel pe plajă, încercăm să nu vorbim numai despre ei și aia e. Crezi că reușim? -Nu. Dar măcar încercăm. Poate mâine ne și iese. #vacantacucopiii”, a scris Adela Popescu, pe Instagram.

Ce face Adela Popescu atunci când nu o vede nimeni

“Pentru a fi o prezența bună și plăcută pentru ei, trebuie să îmi rezerv și timp pentru mine. Nu mult, nu în detrimentul lor, dar să fie acolo. Și am noroc și de un soț care mă ajută și mă susține în asta. (…) De curând am încercat ceva nou: să mă închid în baie! Da, știu cum sună: fix că în meme-urile cu mame de pe Facebook. Dar nu e chiar așa. Nu mă încui în baie să fug și să plâng. Ci pentru că am descoperit că poți avea o experiență spa și fără spa, chiar la tine acasă.

Să va povestesc „ritualul”: seară, după ce culcăm copiii, mai stau puțin cu Radu, apoi conștientizăm amândoi că avem nevoie și de puțin timp pentru fiecare. Eu „arestez” baia: dau drumul la apă în cadă, pun niște săruri, aprind o lumânare parfumată. Stau un pic în apă călduță cât să mă liniștesc, să îmi adun gândurile, să mă relaxez. Apoi am și un mic ritual de înfrumusețare: o masca, un tratament, etc.”, a scris Adela Popescu pe blog.